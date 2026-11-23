Thời tiết Bắc Bộ rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng đêm nay và sáng mai 24-11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thời tiết Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hôm nay tại Bắc Bộ ngày nắng, từ đêm mưa rào và dông, khu vực vùng núi và trung du có nơi mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét.

Bắc Trung Bộ ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 23-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 23-11 - Đồ hoạ: NGỌC THÀNH