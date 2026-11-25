Sạt lở quốc lộ 49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 - Ảnh: T.HIẾU

Chiều 25-11, ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) - cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, trên quốc lộ 49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 đã xảy ra sạt lở.

Một lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, xe cộ không thể đi qua.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường và đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo ông Hiếu, đơn vị quản lý đường bộ đang đến hiện trường để dọn đất đá, sớm thông xe qua khu vực.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông chính nối trung tâm TP Huế với vùng cao A Lưới.

Công an xã A Lưới 5 tổ chức chốt chặn trước vị trí sạt lở - Ảnh: Công an xã A Lưới 5

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ nay đến 27-11, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến hết tháng 11.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn.