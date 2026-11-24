Sau các cơn mưa lớn, nhiều xe máy của người dân bị chết máy hoàn toàn khi chạy qua khu vực ngập trên đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 24-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23 đến 26-11, khu vực tỉnh này ngày nắng, chiều và tối có mưa rào vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Từ ngày 27 đến 30-11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng mưa trong toàn đợt phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi cao hơn 200mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường, ven biển và Đặc khu Trường Sa chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và lưu lượng nước về hồ, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra, đánh giá các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng hoặc có nguy cơ mất an toàn; chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thi công kịp thời khắc phục, bổ sung biển báo, tổ chức cảnh giới tại các vị trí nguy hiểm, nhất là các tuyến đường: quốc lộ 27C (khu vực đèo Khánh Lê), quốc lộ 273 (khu vực đèo Ngoạn Mục), tỉnh lộ 9 (Cam An - Khánh Sơn), đường Nguyễn Tất Thành (khu vực đèo Cù Hin) …