Mất sóng trên đèo Khánh Lê, người gặp nạn vẫn có thể tìm 'trụ khẩn cấp' gọi công an

Trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) trên đèo Khánh Lê (trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: LAN PHƯƠNG

Ngày 9-11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách ở tuyến đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Tuyến đèo Khánh Lê dài gần 30km kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên khu vực này có nhiều vùng lõm sóng viễn thông, nếu không may gặp tai nạn giao thông, hỏng xe hay sự cố thiên tai, người dân và du khách thường rơi vào thế bị động, mất liên lạc hoàn toàn và không thể gọi cứu hộ kịp thời.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu, lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê.

Người dân chỉ cần nhấn nút SOS trên thân trụ, hệ thống lập tức thiết lập cuộc gọi đàm thoại hai chiều trực tiếp với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh, đồng thời tự động truyền tải hình ảnh thực tế từ cụm 3 camera có màu ban đêm và định vị chính xác tọa độ sự cố lên bản đồ số trung tâm.

Hệ thống còn được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh công suất lớn cho phép trực ban phát thông báo cảnh báo sạt lở, sương mù hoặc phân luồng giao thông từ xa, toàn bộ hệ thống vận hành độc lập bằng pin năng lượng mặt trời, hoạt động xuyên suốt ngay cả khi mất điện lưới hay mưa bão kéo dài.

Sau thí điểm, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả và tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư lắp đặt thêm 12 trụ tại các điểm trọng yếu trên tuyến đèo này.

Thông tin hướng dẫn sử dụng được thể hiện đầy đủ ở trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) trên đèo Khánh Lê - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết công trình nêu trên giải quyết đúng điểm nghẽn về thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê.

Để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống trong thực tiễn, ông Hà đề nghị các đơn vị liên quan duy trì kết nối kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống hoạt động thông suốt 24/24h.

Công an xã Nam Khánh Vĩnh phải bố trí cán bộ trực ban giám sát hệ thống 24/24h, tuyệt đối không để bỏ lọt hay chậm trễ tín hiệu cầu cứu của người dân, khi có sự cố sương mù dày đặc, sạt lở hoặc tai nạn, phải chủ động phát thanh cảnh báo từ xa để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp.

Ngoài ra các ngành liên quan phải có giải pháp tăng cường chất lượng phủ sóng di động 4G/5G tại các khu vực vùng lõm sóng trên đèo Khánh Lê, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn phục vụ tốt nhất cho hệ thống trụ SOS, nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.