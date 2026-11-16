Cà Mau sẽ làm kè 29 tỉ đồng chống sạt lở miếu Bà Thủy Long

Khu vực miếu Bà Thủy Long trước đó được đầu tư 2,5 tỉ đồng nhưng mới sử dụng được 3 tháng thì sạt lở - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 16-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu vực miếu Bà Thủy Long.

Theo đó, dự án sẽ xây mới tuyến kè dài khoảng 204m và gia cố một đoạn lòng sông dài khoảng 100m để chống xói lở.

Đây là dự án thuộc nhóm C, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc đầu tư công trình nhằm ngăn chặn sạt lở, bảo vệ di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Bà Thủy Long và không gian diễn ra lễ hội Vía Bà Thủy Long - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, dự án còn bảo vệ trụ sở UBND xã, trạm cấp nước, cầu Thanh Tùng cùng các công trình hạ tầng, dân sinh trong khu vực, qua đó giảm thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất và tiếp thu ý kiến thẩm định. Đơn vị này sẽ phối hợp với địa phương và đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, đề xuất quy mô phù hợp trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau được giao tham mưu bố trí đủ vốn để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời chủ trì kiểm tra, giám sát và báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, rạng sáng 16-6-2025, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực này làm sụp đoạn bờ kè dài 55m, ngang 15m, ước thiệt hại hơn 750 triệu đồng và kéo sập miếu ông Hổ trong khuôn viên miếu Bà Thủy Long xuống sông.

Đáng chú ý, công trình miếu Bà Thủy Long tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi vừa được trùng tu, xây dựng với kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng và mới đưa vào sử dụng hơn 3 tháng thì gặp sự cố.