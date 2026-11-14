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Sạt lở đất đá trên quốc lộ 4D làm một cô giáo bị thương

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Trong lúc chạy xe máy trên quốc lộ 4D (xã Mường Khương, Lào Cai), một cô giáo bất ngờ bị đất đá sạt trúng, rất may nạn nhân chỉ bị thương.

Thót tim cảnh đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường khiến một cô giáo bị thương - Ảnh 1.

Đất đá bất ngờ sạt lở va trúng người đi xe máy trên quốc lộ 4D - Ảnh cắt từ clip

Sáng 14-11, trên mạng chia sẻ hình ảnh camera hành trình ghi lại cảnh đất đá bất ngờ sạt lở xuống quốc lộ 4D hướng đi xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đúng lúc này, một người điều khiển xe máy đi tới đã bị đất đá sạt trúng, khiến xe và người bị hất văng ngã xuống đường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 14-11, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 6h25 sáng nay, dù trời không mưa song một khối lượng đất đá khá lớn từ phía ta luy dương bất ngờ sạt xuống đường.

Sự việc khiến cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Y. bị thương ở lưng và cột sống. Hiện đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai để điều trị.

Vị này cũng cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã đã phối hợp cùng cơ quan liên quan huy động người và phương tiện tới hiện trường để phân luồng giao thông và dọn dẹp đất đá.

Đến khoảng 9h cùng ngày, công tác khắc phục đã hoàn tất, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Thót tim cảnh đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường khiến một cô giáo bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở - Ảnh: Lào Cai

Thót tim cảnh đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường khiến một cô giáo bị thương - Ảnh 3.

Sự việc khiến cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Y. bị thương - Ảnh: Lào Cai

Sạt lở đất đá trên quốc lộ 4D, một cô giáo bị thương - Ảnh 4.Sạt lở trên đèo Thung Khe, đá rơi đè trúng ô tô

Ô tô đang chạy trên đèo Thung Khe (quốc lộ 6, huyện Mai Châu, Hòa Bình) thì gặp sạt lở và bị tảng đá từ trên cao rơi xuống đè trúng đầu xe.

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    Chủ đề: sạt lở đất Mường Khương cô giáo bị thương Quốc lộ 4D

    Dòng sự kiện: Sạt lở

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