Đường 74 ngổn ngang đất đá sau đợt mưa lớn đầu tháng 11 (ảnh chụp ngày 14-11) - Ảnh: NGUYỄN DO

Ngày 20-11, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đề nghị chỉ đạo các nhà thầu xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường 74 sau đợt mưa lớn đầu tháng 11.

Có đoạn nguy cơ đứt hẳn

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 14-11 cho thấy sau đợt mưa lớn đầu tháng 11, nhiều vị trí trên đường 74 đã bị đất đá vùi lấp, cây xanh đổ chắn ngang đường.

Trên đoạn km10 - km13, nhiều mảng đồi đã sạt trượt từ trên cao xuống. Đất đá, thân cây và gỗ mục tràn ngổn ngang trên mặt đường.

Đất đá che lấp mặt đường tại km11 - Ảnh: NGUYỄN DO

Đáng lo nhất là km12. Đoạn này từng sạt lở trong đợt mưa lũ giữa tháng 9 và đã hư hại nặng hơn sau đợt mưa tháng 11.

Cả ta luy dương và ta luy âm cùng sạt, mặt đường đứt gãy. Hàm ếch ăn sâu vào nền đường, gây nguy hiểm cho người qua lại.

Theo Sở Xây dựng, đợt mưa đầu tháng 11 gây sạt lở ta luy dương tại 13 vị trí. Đất đá tràn xuống mặt đường và lấp rãnh dọc. Sạt nặng nhất ở km11+630, km12+700, km22+800 và km44+800.

Riêng tại km12+100, ta luy âm bị sụt dài khoảng 30m, làm đứt một nửa mặt đường. Nếu tiếp tục mưa lớn, đoạn này có thể đứt hẳn.

Điểm sụt ta luy âm tại km12+100 khoét sâu vào nền, mặt đường chỉ còn một nửa - Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, từ ngày 10 đến 13-9, mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở 24 vị trí ta luy dương và ta luy âm trên đoạn km12 - km44.

Sau đó, các nhà thầu được chỉ đạo đưa máy móc đến dọn đất đá, khôi phục rãnh dọc và cống thoát nước để thông xe.

Địa chất chưa ổn định, mưa lớn kéo dài

Sở Xây dựng nhận định công trình mới đưa vào khai thác nên nền địa chất mái ta luy chưa ổn định hoàn toàn. Trong khi đó, khu vực tuyến đường thường xuyên có mưa lớn, nên đợt mưa đầu tháng 11 đã gây sạt lở mới.

Hộ lan tại km12+100 bị biến dạng do ta luy âm sụt - Ảnh: NGUYỄN DO

Trước thực trạng trên, ngày 19-11, Sở Xây dựng TP Huế đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị chỉ đạo nhà thầu hai gói thầu XL-01 và XL-02 dọn đất đá ở 13 vị trí sạt ta luy dương, khơi thông rãnh, cống và cắm biển cảnh báo ở các điểm nguy hiểm.

Riêng vị trí km12+100 thuộc gói thầu XL-01, còn trong thời hạn bảo hành, Sở Xây dựng đề nghị chỉ đạo nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, khẩn trương khôi phục nền và mặt đường.

Nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, một bên ta luy dương đổ xuống, một bên ta luy âm sụt thành vực sâu - Ảnh: NGUYỄN DO

Sở Xây dựng cho biết từ năm 2027, khi được bố trí kinh phí, sở sẽ cùng đơn vị quản lý tuyến tổ chức quản lý, bảo trì đường 74.

Đường 74 dài hơn 48km, tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng, mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30-6.

Tuyến đường được xây dựng để nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tuyến đường giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân vùng núi phía tây TP Huế.