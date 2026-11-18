Bờ kè tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: H.T.

Ngày 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết phường đang gấp rút lên phương án sửa chữa khu vực sạt lở tại bờ kè công viên biển Bình Sơn.

Theo ghi nhận, nhiều mét bờ kè tại công viên biển Bình Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, các khối đá ốp lối đi bị nứt, nhiều mảng bê tông lớn bị sóng đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước, có vị trí bị khoét thành vách cao.

Đây là khu vực tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước cũng như là nơi tổ chức nhiều hoạt động tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, việc sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người dân khi đến vui chơi tắm biển.

Ông Nguyễn Quốc Huy cho hay tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra theo chu kỳ hằng năm vào mùa mưa bão, khi sóng lớn đánh trực diện và làm sạt lở nhiều vị trí tại khu vực công viên biển Bình Sơn.

Tuy nhiên, năm nay mức độ xâm thực và sạt lở diễn ra khá khốc liệt, có thời điểm sóng đánh sâu vào sát khu vực công viên.

Sóng biển gây sạt lở khu vực bờ kè công viên biển Bình Sơn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước mắt, phường Đông Hải chủ động sử dụng nguồn ngân sách để xử lý cục bộ các điểm sạt lở cấp bách, tạm thời gia cố bờ biển, ngăn không cho sóng tiếp tục khoét sâu, bảo vệ an toàn cho khu vực công viên và các công trình công cộng .

Về lâu dài, theo ông Huy, tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương triển khai dự án đầu tư tuyến đường ven biển, trong đó sẽ tính toán đồng bộ các giải pháp kỹ thuật kiên cố để giải quyết triệt để bài toán chống xâm thực, vừa tạo cảnh quan và giữ vững không gian bờ biển bền vững .

Sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Công viên biển Bình Sơn có vốn đầu tư xây dựng hơn 90 tỉ đồng, rộng hơn 20ha được xây dựng theo phương án lấy đất đổi hạ tầng. Công viên được khởi công xây dựng từ năm 2011 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 10-2014. Đây được xem là công trình quan trọng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch cho TP Phan Rang - Tháp Chàm trước đây (nay là phường Đô Hải) và tỉnh Ninh Thuận nói chung (nay là tỉnh Khánh Hòa).