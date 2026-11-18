Khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chử có cảnh đẹp lý tưởng, sóng êm, thích hợp để phát triển du lịch - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này đã có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc - Nam với sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chử.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, địa điểm thực hiện tại các xã, phường: Đô Vinh, Bảo An, Ninh Chử, Xuân Hải, Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa), sau khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với sân bay Thành Sơn, nơi đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi thành sân bay lưỡng dụng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án giúp đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thông vận tải với khối lượng lớn khi lưu thông từ đường cao tốc Bắc - Nam về trung tâm phía nam tỉnh đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chử và ngược lại.

Kết nối hạ tầng giao thông với các khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (khu TOD) xung quanh ga đường sắt tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai và giảm thiểu lưu lượng giao thông cho tuyến quốc lộ 27 và quốc lộ 27B.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 26,3km, trong đó tuyến chính dài khoảng 20,8km và 3 nhánh rẽ dài tổng cộng khoảng 5,5km (gồm: nhánh rẽ vào cổng số 2 sân bay Thành Sơn, nhánh kết nối vào ga đường sắt tốc độ cao và khu TOD, nhánh vào đường Yên Ninh).

Trạm thu phí Phan Rang nằm trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Điểm đầu: Km0+000, giao với nhánh nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam với đường quốc lộ 27, tại Km261+730.

Điểm cuối kết thúc ở điểm giao với đường tỉnh 702 với cầu Ninh Chử tại phường Ninh Chử, thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2030, gồm 2 thành phần.

Dự án thành phần 1: đường từ cao tốc Bắc - Nam đến đường Yên Ninh, có chiều dài tuyến khoảng 23,15km, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 1.481,299 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2: cầu Tri Thủy và đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài tuyến khoảng 3,15km, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 618,273 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các đầu việc liên quan.