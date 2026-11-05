Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sau 8 tháng, cao tốc Bắc - Nam phía đông thu hơn 3.500 tỉ

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
và 1 tác giả khác
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Từ tháng 3 đến hết tháng 10-2026, 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông ghi nhận hơn 37,5 triệu lượt xe, tổng giá trị thu phí đạt 3.507 tỉ đồng.

Sau 8 tháng, cao tốc Bắc - Nam phía đông thu hơn 3.500 tỉ - Ảnh 1.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 5-11, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) có báo cáo lưu lượng xe và giá trị thu trên các tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện nay tổng số lượt xe trên 15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông đã tổ chức thu phí kể từ tháng 3-2026 đến tháng 10-2026 đạt 37,5 triệu lượt xe, tổng giá trị thu đạt 3.507 tỉ đồng.

Trong đó tháng 9 lưu lượng đạt 5.858.921 lượt, tổng giá trị thu đạt 552,79 tỉ đồng; tháng 10 lưu lượng đạt 5.760.042 lượt, tổng giá trị thu đạt 548,9 tỉ đồng.

Các tuyến cao tốc được thống kê gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó Cục Đường bộ cho biết lưu lượng xe trong tháng 9-2026 có giảm đều trên cả cao tốc và quốc lộ 1 so với tháng 8-2026 (trên cao tốc giảm 14,4% tương ứng 13,6/15,9 triệu lượt xe/tháng, và trên quốc lộ 1 giảm 11,2% tương ứng 6,6/7,5 triệu lượt xe/tháng).

Lý do tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời là các ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Sang tháng 9 là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến nêu trên giảm.

Tuy nhiên nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc từ tháng 3-2026, lưu lượng trong tháng 9-2026 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng (từ tháng 3-2026 đến tháng 9-2026), tương ứng 13,6/13,1 triệu lượt xe/tháng.

Rà soát điểm đen ngập lụt, sạt lở

Trước nguy cơ mưa bão gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó, không để bị động khi xảy ra sự cố.

Cục Đường bộ đề nghị các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc theo phương châm "bốn tại chỗ", bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được huy động.

Khi xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình hoặc chia cắt giao thông, cần khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, sớm thông xe. Trong thời gian chưa thể lưu thông, phải tổ chức phân luồng.

Các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa bão trên các tuyến đường được giao quản lý, xác định cụ thể các vị trí xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Sau 8 tháng, cao tốc Bắc - Nam phía đông thu hơn 3.500 tỉ - Ảnh 3.Tâm lý sợ bị phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc khiến tài xế chọn quốc lộ?

Theo chuyên gia, ngoài chi phí cầu đường cao, tâm lý sợ bị phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc đã khiến tài xế chọn quốc lộ thay vì tuyến đường này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cao tốc vắng xe Khánh Hòa cao tốc Bắc - Nam cao tốc ​​Khánh Hòa quốc lộ 1

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất