Dự báo từ chiều tối ngày 27-11 đến sáng ngày 30-11, khu vực Trung Bộ có mưa lớn, có nơi trên 600mm - Ảnh: TRẦN HOÀI



Chiều 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo về đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 27 đến 30-11.

Theo đó, do ảnh hưởng của tổ hợp không khí lạnh tăng cường, nhiễu động gió đông trên cao và dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối ngày 27-11 đến sáng 30-11 khu vực Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo, trọng tâm mưa tập trung ở khu vực phía nam thành phố Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.

Trước khi đón đợt mưa lớn trên, từ chiều tối 25 đến sáng 26-11, khu vực từ Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 25-11, khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Từ ngày 26-11, nhiệt độ tăng dần, trời rét về đêm và sáng sớm. Song từ đêm 27-11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng rét trở lại do không khí lạnh.