Hố sụt lún sâu khoảng 3m cùng vết nứt dài xuất hiện phía sau lưng trường học ở xã Trà Leng sau đợt mưa từ ngày 10 đến 12-11 - Ảnh: UBND xã Trà Leng

Ngày 25-11, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng cùng ngày, trên địa bàn xã bắt đầu có mưa nhưng chưa lớn.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Leng (gọi tắt là Trường bán trú Trà Leng), việc tổ chức dạy và học của thầy cô và học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Xã Trà Leng đang theo dõi sát tình hình, khi trời mưa lớn, có nguy cơ sạt lở sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc tổ chức sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn, theo kịch bản phòng chống thiên tai đã được địa phương xây dựng từ trước.

Ông Nghĩa cho biết thêm, theo kế hoạch ngày mai (26-11), đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng do ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các ngành chuyên môn sẽ đến kiểm tra, khảo sát và đánh giá tình hình sạt lở tại Trường bán trú Trà Leng để triển khai các giải pháp ứng phó căn cơ trong thời gian tới.

Vị trí xuất hiện "hố tử thần" và các vết nứt nằm ở phía sau lưng trường học, khiến địa phương lo ngại về nguy cơ mất an toàn - Ảnh: UBND xã Trà Leng

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, sau đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 12-11, tại khu vực phía sau trường bán trú Trà Leng (thôn Trà Dơn) xuất hiện hố sụt lún sâu khoảng 3m, cùng các vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy hiểm.

UBND xã Trà Leng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng bước đầu và báo cáo tình hình, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Được biết, Trường bán trú Trà Leng có 21 lớp với 664 học sinh; 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, tại điểm trường chính nơi xảy ra hiện tượng sụt lún có 383 học sinh; tại phân hiệu có 281 học sinh.

Dự báo mưa ở Đà Nẵng có nơi trên 350mm Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày hôm nay (25-11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến TP Đà Nẵng; vùng biển sẽ có gió giật mạnh nguy hiểm. Dự báo từ ngày 25 đến đêm 26-11, tại các xã, phường vùng đồng bằng ven biển, vùng núi phía đông bắc, vùng núi phía nam thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm). Đề phòng cường suất mưa 100mm/3 giờ. Tại các xã, phường vùng núi tây bắc của thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị của thành phố Đà Nẵng. Đề phòng xảy ra các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 27-11, tình hình mưa lớn được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục theo dõi.