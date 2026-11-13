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Hố sụt sâu 3m cùng vết nứt dài xuất hiện sau trường học ở Đà Nẵng

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Sau đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày qua, phía sau lưng trường học ở xã Trà Leng, TP Đà Nẵng xuất hiện hố sụt lún lớn và các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Xuất hiện hố sụt sâu 3m sau trường học ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hố sụt lún sâu khoảng 3m xuất hiện sau đợt mưa lớn vừa qua tại khu vực sau lưng trường học ở xã Trà Leng - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Sáng 13-11, lãnh đạo xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cùng các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Leng (thôn Trà Dơn).

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận khu vực phía sau trường xuất hiện hố sụt lún sâu khoảng 3m, từ vị trí hố sụt có các vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đoàn khảo sát đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng và trao đổi với các đơn vị liên quan để đề xuất phương án xử lý trước mắt, bảo đảm an toàn cho nhà trường và học sinh.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết địa phương đang hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng vì sự việc vượt quá tầm xử lý của xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Leng có 664 học sinh với 21 lớp (học sinh bán trú 450 em). Trong đó, tại trường chính 383 em (học sinh bán trú 282 em); tại phân hiệu có 281 học sinh (có 168 học sinh bán trú).

Đội ngũ cán bộ viên chức có 71 người, gồm 3 cán bộ quản lý, 47 giáo viên và 21 nhân viên.

Xuất hiện hố sụt sâu 3m sau trường học ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Trà Leng khảo sát khu vực xuất hiện hố sụt và các vết nứt - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Xuất hiện hố sụt sâu 3m sau trường học ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Từ vị trí hố sụt có các vết nứt kéo dài sang hai bên - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Theo báo cáo của UBND xã Trà Leng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Sạt lở cũng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của địa phương. 

Xã Trà Leng đã phải sơ tán khẩn cấp khoảng 30 hộ dân với 127 khẩu tại vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Xuất hiện hố sụt sâu 3m sau trường học ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Khu vực xuất hiện hố sụt và vết nứt cách trường học không xa - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 13-11, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã ký công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các địa phương về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra; thực hiện kiểm tra, thống kê, đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại; chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai đảm bảo quy định.

Sở Xây dựng được giao tổ chức khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông...

Xuất hiện hố sụt sâu 3m cùng nhiều vết nứt sau trường học ở Đà Nẵng - Ảnh 4.Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra bộ rễ loe ngoe, chính quyền nói gì?

Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều cây xanh ở Nha Trang bật gốc, để lộ bộ rễ nông, yếu ớt. Tại Đà Nẵng, hàng trăm cây xanh cũng ngã đổ.


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    Chủ đề: Vết nứt hố sụt lún Chủ tịch Trà Leng sạt lở đất

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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