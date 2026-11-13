Hố sụt sâu 3m cùng vết nứt dài xuất hiện sau trường học ở Đà Nẵng

Hố sụt lún sâu khoảng 3m xuất hiện sau đợt mưa lớn vừa qua tại khu vực sau lưng trường học ở xã Trà Leng - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Sáng 13-11, lãnh đạo xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cùng các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Leng (thôn Trà Dơn).

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận khu vực phía sau trường xuất hiện hố sụt lún sâu khoảng 3m, từ vị trí hố sụt có các vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đoàn khảo sát đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng và trao đổi với các đơn vị liên quan để đề xuất phương án xử lý trước mắt, bảo đảm an toàn cho nhà trường và học sinh.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết địa phương đang hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng vì sự việc vượt quá tầm xử lý của xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Leng có 664 học sinh với 21 lớp (học sinh bán trú 450 em). Trong đó, tại trường chính 383 em (học sinh bán trú 282 em); tại phân hiệu có 281 học sinh (có 168 học sinh bán trú).

Đội ngũ cán bộ viên chức có 71 người, gồm 3 cán bộ quản lý, 47 giáo viên và 21 nhân viên.

Lãnh đạo xã Trà Leng khảo sát khu vực xuất hiện hố sụt và các vết nứt - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Từ vị trí hố sụt có các vết nứt kéo dài sang hai bên - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

Theo báo cáo của UBND xã Trà Leng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Sạt lở cũng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của địa phương.

Xã Trà Leng đã phải sơ tán khẩn cấp khoảng 30 hộ dân với 127 khẩu tại vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Khu vực xuất hiện hố sụt và vết nứt cách trường học không xa - Ảnh: Tin nhanh Trà Leng

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