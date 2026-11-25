Hôm nay 25-11, Tây Bắc Bộ đêm đến sáng mưa rào rải rác và dông - Ảnh: T.L.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 25-11, Tây Bắc Bộ đêm đến sáng mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa và dông, có nơi mưa rất to. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

TP Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay ở Nam Bộ còn vào kỳ triều cường, cần đề phòng ngập vùng trũng thấp ven sông rạch.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 25-11:

TP Hà Nội có mây, mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa to, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-17 độ C, cao nhất 18-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi; phía nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 25-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH