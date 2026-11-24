Hôm nay 24-11, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết gần sáng nay 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đêm qua và hôm nay, Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ tối 24-11 đến ngày 25-11, từ TP Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 80mm/3h.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 24-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, vùng núi có nơi mưa to. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa rất to. Phía bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 24-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH