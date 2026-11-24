Dự báo từ đêm nay, Đà Nẵng có mưa to, đợt mưa kéo dài 3 ngày - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 24-11, ông Trương Xuân Tý, ủy viên thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, cho biết theo dự báo, thành phố sẽ tiếp tục đón đợt mưa rất to từ đêm nay đến ngày 26-11 do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Cảnh báo du khách, sơ tán dân vùng nguy hiểm

Cụ thể, khu vực đồng bằng và vùng núi phía nam thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Trong đợt mưa này cần cảnh giác với mưa có cường suất lớn, trên 100mm/3 giờ.

Đáng chú ý, từ ngày 27-11, mưa lớn được dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Ông Trương Xuân Tý cho biết thành phố yêu cầu các địa phương theo dõi sát các bản tin cảnh báo để kịp thời thông tin đến người dân, các đơn vị du lịch và du khách, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời và hạ tầng khi thiên tai xảy ra.

Đồng thời, chủ động sơ tán người dân ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Một trong những lưu ý nhằm hạn chế thiệt hại về người là không để người dân đánh bắt thủy sản hoặc hoạt động trên sông, suối khi thời tiết nguy hiểm.

Đây là đợt mưa lớn, các chủ đầu tư công trình đang thi công cần lưu ý. Các đơn vị khai thác khoáng sản phải triển khai phương án phòng, chống thiên tai; kiểm tra các dự án thoát nước để không gây cản trở dòng chảy, dẫn đến ngập úng. Ông Trương Xuân Tý, ủy viên thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng

Trong đợt mưa này, dự báo sẽ xuất hiện đợt lũ mức báo động 2 trên các sông ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thủy điện xả điều tiết từ sáng nay

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong đợt mưa này, nhiều sông trên địa bàn Đà Nẵng có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 2, với mực nước sông cao hơn so với đợt mưa trước (báo động 1).

Đáng chú ý, khác với đợt mưa trước, hiện nay một số hồ thủy điện ở thượng nguồn đã tích nước. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành, hạ mực nước hồ chứa về cao trình đón lũ theo quy định. Theo đó, từ sáng 24-11, một số thủy điện bắt đầu vận hành điều tiết, hạ thấp mực nước hồ và dự kiến kéo dài đến tối 25-11.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đắk Mi 4, cho biết thực hiện chỉ đạo của thành phố, thủy điện này đã gửi thông báo xả điều tiết đến các địa phương phía hạ du.

Từ 6h sáng 24-11, thủy điện Đak Mi 4 đã vận hành xả điều tiết. Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 50-700 m³/s tùy theo mực nước về hồ. Dự kiến trước 18h ngày 25-11, mực nước hồ sẽ về cao trình +255m.

Tương tự đối với hồ Sông Tranh 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu vận hành bảo đảm mực nước hồ không cao hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất (+172m) vào lúc 7h ngày 25-11.

Các hồ chứa A Vương, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thời tiết hôm nay 24-11: Miền Bắc và miền Trung mưa to, miền Nam ngày nắng Hôm nay 24-11, thời tiết Bắc Bộ đến Trung Bộ đón đợt không khí lạnh, trời chuyển rét, mưa to trở lại. Nam Bộ ngày nắng.



