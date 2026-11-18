Thủy điện Đắk Mi ở Đà Nẵng trong một đợt xả lũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng vừa có yêu cầu các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn chủ động triển khai phương án vận hành, hạ mực nước hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo số liệu cập nhật lúc 15h ngày 17-11, mực nước hồ Đắk Mi 4A ở mức 257,30m, Sông Tranh 2 ở mức 173,40m, Sông Bung 4 ở mức 214,59m, Sông Bung 2 ở mức 579,77m và A Vương ở mức 362,15m. Mực nước tại các trạm thủy văn Thạnh Mỹ, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Cầu Lâu đều dưới báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu chủ hồ Đắk Mi 4A và Sông Tranh 2 tính toán, tổ chức vận hành hạ dần mực nước về cao trình lần lượt là 255m và 171m trước 17h ngày 19-11.

Đối với các hồ A Vương, Sông Bung 4 và Sông Bung 2, các đơn vị vận hành phải theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo lưu lượng nước về hồ, mực nước và tình hình hạ du để chủ động vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đại diện thủy điện Đắk Mi 4A cho biết đã điều tiết qua tràn từ 21h ngày 17-11 với lưu lượng dự kiến từ 50 - 400m³/s.

Tương tự, thủy điện Sông Tranh 2 cũng điều tiết từ 21h ngày 17-11 để hạ dần mực nước hồ về cao trình 171m trước 17h ngày 19-11.

Đơn vị này cho biết hiện nay tổng lưu lượng điều tiết về hạ du của hồ Sông Tranh 2, qua tổ máy và qua tràn, đang bằng lưu lượng nước về hồ cộng thêm từ 100 - 300m³/s.

Tổng lưu lượng xả dự kiến có thể dao động 200 - 700m³/s, tùy thuộc lượng nước thực tế đổ về hồ trong những ngày tới.

Trong khi đó, mực nước tại 3 hồ thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 2 và A Vương vẫn đang ở mức thấp.

Đại diện thủy điện A Vương cho biết lúc 7h ngày 18-11, mực nước tại hồ này là 362,27m, thấp hơn ngưỡng tràn (363m) và thấp hơn mực nước đón lũ 15m. Tương tự, tại thủy điện Sông Bung 4, mực nước hiện thấp hơn mực nước đón lũ 4m (mực nước đón lũ 218,5m).

Dự báo miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây mưa dông ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Dự báo từ khoảng chiều và đêm 19-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, với lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ hồ thường xuyên cập nhật số liệu mưa, lưu lượng nước về hồ, đồng thời thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du về tình hình vận hành hồ chứa.