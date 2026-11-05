Đà Nẵng đề xuất không huy động phát điện 5 thủy điện trong 1 tuần tới

Mực nước hồ nhiều thủy điện ở Đà Nẵng hiện ở mức rất thấp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 5-11, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia về việc vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn từ nay đến hết ngày 11-11.

Theo đó, hiện nay dự báo El Niño, nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cho thấy nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Đặc biệt, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhiều hồ chứa có nguy cơ cao.

Trong khi đó, mực nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp, có khả năng cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Để chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia xem xét không huy động hoặc huy động các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 vận hành xả nước qua phát điện ở mức tối thiểu từ nay đến hết ngày 11-11.

Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chuẩn bị ứng phó các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo dự báo ngày 11-11 là các ngày được dự báo có mưa trên lưu vực để các hồ ưu tiên vận hành tích nước sớm, nhằm từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Thủy điện A Vương cho biết đã nhận được công văn này. Đơn vị này cho biết hiện đang phát điện và duy trì mực nước tối thiểu về hạ du.

Tuy nhiên, nếu không huy động phát điện thì đơn vị cũng sẽ thực hiện theo đúng tinh thần vì hiện nay theo dự báo là lượng nước về đến cuối mùa khô 2027 là ít. "Việc để dành nước sang năm cũng là tốt, kể cả cho điện và cấp nước hạ du" - đại diện đơn vị cho biết.

Đà Nẵng lo ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới Chiều 5-11, ông Trương Xuân Tý, Ủy viên Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới. Trong đó lưu ý các đơn vị quản lý các đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; vận hành điều tiết các hồ bảo đảm an toàn công trình và hạ du theo quy định tại các Quy trình vận hành hồ chứa, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành tại Quyết định số 1865. Các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 2; sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 thực hiện theo công văn trên của TP Đà Nẵng.