Nước ngập trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh vào chiều 20-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, trận mưa lớn chiều 20-11 khiến nhiều đoạn đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Tô Ngọc Vân, Quang Dũng… ở trung tâm Đà Nẵng bị ngập nước.

Tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi, nước ngập lênh láng, tràn cả vỉa hè.

Đáng chú ý, khu vực khúc cua từ đường Lê Đình Lý vào Nguyễn Văn Linh bị ngập nặng, việc đi lại của người dân rất vất vả. Nhiều xe máy lưu thông qua đây bị chết máy, khiến khổ chủ khổ sở đẩy lên chỗ cao ráo.

Nhiều xe chết máy trên đường ngập nước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Lê Hùng - Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có những chia sẻ về giải pháp chống ngập khu vực đường Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý.

Theo ông Hùng, trong trận mưa hôm qua (20-11), trạm đo khu vực hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung ghi nhận lượng mưa 45,6mm/h, gây ngập tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý và lân cận hồ Thạc Gián.

Đây là khu vực có lưu vực thu nước khá lớn, tập trung về hai hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung.

Tuy nhiên, dung tích của hai hồ này còn nhỏ (tổng dung tích hai hồ khoảng 94.407m³). Khi mực nước hai hồ dâng cao, các tuyến cống nối vào hồ không tạo được cột nước chênh lệch đủ lớn để thoát nước cho khu vực xung quanh, làm giảm khả năng thoát nước tự chảy và gây ngập.

Cũng theo tiến sĩ Lê Hùng, hai hồ hiện kết nối theo hai hướng chính: tuyến cống dẫn về trạm bơm Ông Ích Khiêm và hồ công viên 29-3.

Vì vậy, giải pháp quan trọng là bổ sung trạm bơm (công suất khoảng 2-3 m³/s) để chủ động hạ thấp mực nước hồ công viên 29/3 trước mỗi đợt mưa khoảng 6-12 giờ.

Việc này sẽ tạo điều kiện hạ mực nước hai hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, tăng dung tích trữ và khả năng tiếp nhận nước từ các tuyến cống khu vực Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý và lân cận.

Một số đường bên hồ Vĩnh Trung bị ngập nước sau trận mưa chiều 20-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm, sau trận mưa này có thể thấy khá rõ, khu vực trung tâm quanh các tuyến đường Hải Phòng, Hùng Vương, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung và Ông Ích Khiêm đã cơ bản chịu được trận mưa có cường độ trên 45,6mm/h nhờ được trang bị đủ số lượng bơm của trạm bơm Ông Ích Khiêm (tăng từ 3 lên 7 máy bơm tại trạm này).

Trong khi đó, khu vực Lê Đình Lý - Hàm Nghi và các tuyến đường quanh hồ vẫn chưa đáp ứng được với trận mưa có cường độ khoảng 45mm/h.

Lộ hàng loạt ‘điểm nghẽn’ trong hệ thống thoát nước, chống ngập của Đà Nẵng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp chống ngập khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) và Tam Kỳ (cũ).



