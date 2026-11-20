Một đoạn ngập nước trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chiều 20-11, Đà Nẵng tiếp tục có các đợt mưa lớn. Mưa to khiến một số đoạn trên đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Tô Ngọc Vân, Quang Dũng… bị ngập nước.

Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi, nước ngập lênh láng, tràn cả vỉa hè.

Đáng chú ý, khu vực khúc cua từ đường Lê Đình Lý vào Nguyễn Văn Linh bị ngập nặng. Một số xe máy đi qua đây bị chết máy khiến người dân phải vất vả đẩy đi tìm chỗ cao ráo.

Trên đường Hàm Nghi cũng có một số đoạn bị ngập nước. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân, Quang Dũng…

Mưa lớn đã khiến một số đoạn đường trung tâm ngập cục bộ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Một số đường bên cạnh hồ Vĩnh Trung bị ngập nước chiều 20-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nước ngập ở đường Tô Ngọc Vân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo quan sát, các công nhân của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng có mặt túc trực tại cống thoát nước, cửa thu để dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ sáng sớm nay 20-11 đến đêm ngày 21-11, tại các xã, phường đồng bằng và vùng núi phía nam thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 170mm; đề phòng cường suất mưa 80m/3h.

Ngoài ra, tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc thành phố có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 25-50mm, có nơi trên 70mm.

Nước ngập tràn vỉa hè đoạn nút giao Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Một đoạn trên đường Hàm Nghi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Xe chết máy do đi vào chỗ ngập sâu trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG