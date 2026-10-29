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Đoạn đường Phan Anh - An Dương Vương chật hẹp, ngập nước được đề xuất mở lên 30m

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Đoạn đường Phan Anh - An Dương Vương từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom dài khoảng 2km, mặt đường hiện rộng khoảng 7m, tổng bề rộng cả tuyến khoảng 14m. UBND TP.HCM đề xuất mở rộng đoạn đường này lên 30m với tổng vốn hơn 4.326 tỉ đồng.

2km đường Phan Anh - An Dương Vương chật hẹp, ngập nước được đề xuất mở rộng lên 30m - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trình bày các tờ trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 29-10, tại kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, trục đường Phan Anh - An Dương Vương là đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, tuyến đi qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông.

Hiện mặt đường đoạn tuyến này rộng khoảng 7m, hai bên có vỉa hè rộng khoảng 3,5m mỗi bên. Với bề rộng hiện nay, tuyến đường thường quá tải vào giờ cao điểm. Mặt đường hẹp cũng làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến được đề xuất mở rộng lên 30m. Dự án sẽ xây dựng hoàn chỉnh phần đường, hệ thống thoát nước và các hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến dài khoảng 2km.

Tuy nhiên, hệ thống thoát nước trên tuyến hiện chưa đồng bộ. Các tuyến cống có đường kính khoảng 600 - 800mm đã xuống cấp.

Đường Phan Anh cũng được ghi nhận là một trong 18 điểm ngập trên các tuyến đường chính theo kế hoạch năm 2021. Trong kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2026, tuyến này tiếp tục nằm trong danh sách 48 điểm ngập.

2km đường Phan Anh - An Dương Vương chật hẹp, ngập nước được đề xuất mở rộng lên 30m - Ảnh 1.

Trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đường Tô Hiệu (qua quận Tân Phú, quận 6 cũ của TP.HCM) đã xuống cấp nhiều năm, thường xuyên ngập nước - Ảnh: CHÂU TUẤN

"Trục Phan Anh - An Dương Vương là tuyến chính kết nối nhiều khu vực, nối Hương Lộ 3 - Bình Long - Phan Anh - An Dương Vương và liên kết với các tuyến Hòa Bình, Lê Văn Quới, Hương Lộ 2, Thoại Ngọc Hầu, Lý Thánh Tông, Tô Hiệu, Tân Hòa Đông và Bà Hom.

Dự án được xây dựng hoàn thiện sẽ góp phần tăng liên kết các tuyến đường quan trọng, giảm ngập cho khu vực", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo hồ sơ đề xuất, việc mở rộng tuyến đường sẽ đi cùng việc xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Mặt cắt ngang toàn tuyến sau khi nâng cấp dự kiến rộng 30m.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 4.326,125 tỉ đồng, từ ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khoảng 3.461,624 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 413,249 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất làm trong giai đoạn 2026 - 2032. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến bố trí khoảng 3.789,421 tỉ đồng; giai đoạn 2031 - 2035 dự kiến 536,704 tỉ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, đang được đề xuất chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được đề xuất làm chủ đầu tư.

2km đường Phan Anh - An Dương Vương chật hẹp, ngập nước được đề xuất mở lên 30m - Ảnh 4.HĐND xem xét quy hoạch tổng thể TP.HCM, với 18 triệu dân dự kiến vào 2030

Ngày 29-10, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề). Nhiều nội dung quan trọng được xem xét, trong đó có quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn 100 năm.

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    Chủ đề: HĐND TP. HCM đường Tô Hiệu đường Phan Anh quận Tân Phú mưa ngập

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