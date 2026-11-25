Sự hợp tác giữa ba đơn vị nhằm hình thành hệ sinh thái sáng tạo, gắn kết di sản, văn hóa Huế với cộng đồng sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế - Ảnh: VTV

Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia The Huế Creators (Nhà sáng tạo Huế) vừa công bố hợp tác chiến lược với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2027-2029, đồng thời khởi động hành trình tìm kiếm 10 nhà sáng tạo tại 5 quốc gia cho mùa đầu tiên năm 2027.

Đó là những cá nhân có cá tính sáng tạo nổi bật, góc nhìn độc đáo, khả năng kể chuyện hấp dẫn và tinh thần sẵn sàng trải nghiệm, hợp tác đa văn hóa.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa đầu dự kiến gồm 15 tập, thời lượng 90 phút/tập, phát sóng vào tối thứ Bảy hằng tuần trên kênh VTV3 từ giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6-2027.

Chương trình cũng hướng tới phát sóng đồng thời trên một đài truyền hình lớn trong khu vực và phối hợp với nền tảng TikTok để tuyển chọn nhà sáng tạo, lan tỏa nội dung đến cộng đồng.

The Huế Creators hướng tới phát triển một định dạng truyền hình thực tế nguyên bản do đội ngũ Việt Nam sáng tạo, lấy văn hóa, di sản, con người và đời sống Huế làm chất liệu trung tâm và mở ra những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một mùa phát sóng.

Mùa đầu tiên kết nối các nhà sáng tạo quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam, nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương, cùng khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng, vượt qua các thử thách và phát triển những nội dung, sản phẩm, trải nghiệm mới mang bản sắc Huế.

Theo nội dung hợp tác, VTV là đơn vị phát sóng trong nước, phối hợp truyền thông, khai thác quảng cáo. The Stars đảm nhận phát triển định dạng, xây dựng nội dung, huy động nguồn lực và trực tiếp tổ chức sản xuất.

Phía thành phố Huế định hướng các chủ đề ưu tiên, kết nối nguồn lực bản địa và hỗ trợ quá trình tư vấn, kiểm chứng văn hóa.

Quốc Học, ngôi trường đặc biệt của hiền tài nước Việt, cũng là một trong những điểm đến thú vị của Huế - Ảnh: NGUYỄN PHONG

Tổng giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao tính độc đáo, quy mô đa quốc gia và tiềm năng phát triển lâu dài của The Huế Creators, đặc biệt là sự tham gia của chính quyền địa phương ngay từ giai đoạn hình thành chương trình.

Theo ông, dự án cần được tiếp cận như một sản phẩm công nghiệp văn hóa có khả năng tạo giá trị qua nhiều mùa.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết Huế không chỉ cung cấp bối cảnh mà trực tiếp tham gia phát triển ý tưởng, kết nối nguồn lực văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng, hướng tới tạo ra những sản phẩm, trải nghiệm và cơ hội phát triển thực tế cho địa phương.