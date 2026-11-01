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The Huế Creators đưa nhà sáng tạo 5 nước khám phá di sản Huế

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

10 nhà sáng tạo Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam khám phá Huế trong chương trình The Huế Creators.

The Huế Creators đưa nhà sáng tạo 5 nước khám phá di sản cố đô - Ảnh 1.

Đại Nội Huế ghi đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn, là nơi không nên bỏ lỡ trong hành trình khám phá Huế - Ảnh: BẢO KHÁNH

Đây là chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia kết nối di sản, nhà sáng tạo và thị trường do UBND TP Huế chỉ đạo và định hướng.

Theo ban tổ chức, The Huế Creators mùa đầu tiên dự kiến sẽ lên sóng VTV3 vào tháng 6-2027.

The Huế Creators không loại đội giữa chừng

Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam.

Đội hình sẽ được tổ chức thành 5 đội, mỗi đội gồm 2 nhà sáng tạo được tuyển chọn tại cùng một quốc gia và một nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam giữ vai trò cầu nối văn hóa, trực tiếp tham gia các thử thách và đồng sáng tạo cùng đội.

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Các nhà sáng tạo được tuyển chọn dựa trên năng lực kể chuyện và thế mạnh trong sản xuất nội dung, sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, thiết kế hoặc các lĩnh vực phù hợp với định dạng chương trình. 

Bên cạnh chuyên môn, khả năng làm việc nhóm, hợp tác trong môi trường đa văn hóa, thích ứng với thử thách và tôn trọng sự khác biệt văn hóa là những tiêu chí quan trọng.

Danh sách nghệ sĩ, khách mời và nhà sáng tạo chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình tuyển chọn, xác nhận tham gia và thống nhất lịch trình với từng thành viên. Đặc biệt, các đội cùng đi đến cuối mùa, không loại đội giữa mùa và không xếp hạng quốc gia, hướng tới danh hiệu "Đội Sáng tạo xuất sắc nhất mùa".

Dự kiến khoảng 70% nhiệm vụ được thực hiện theo đội và 30% là nhiệm vụ liên đội, tạo sự đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác. Sau mùa đầu, ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác tại châu Á vào năm 2028.

The Huế Creators đưa nhà sáng tạo 5 nước khám phá di sản cố đô - Ảnh 2.

Dậy sớm đón bình minh trên đầm Chuồn - Ảnh: HACHI

Mỗi tập là một đề bài gắn với Huế

Theo ban tổ chức, mùa đầu tiên dự kiến gồm 15 tập, được tổ chức thành 5 phần nội dung, dẫn dắt các đội từ khám phá văn hóa Huế đến đồng sáng tạo và thử nghiệm những ý tưởng mới trong đời sống đương đại.

Trong đó mỗi tập của The Huế Creators mở đầu bằng một đề bài gắn với văn hóa, đời sống hoặc nhu cầu phát triển thực tế của Huế.

Nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương trực tiếp đồng hành cùng các đội, từ chia sẻ tri thức, hướng dẫn thực hành đến đồng sáng tạo và kiểm chứng kết quả.

Tùy từng đề bài, kết quả có thể là nội dung sáng tạo, ý tưởng được kiểm chứng, nguyên mẫu sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm mới. 

Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của The Huế Creators nằm ở quy trình đồng sáng tạo có kiểm chứng: tìm hiểu nguồn gốc và bối cảnh văn hóa; làm việc trực tiếp với nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng đang gìn giữ, thực hành văn hóa; cùng phát triển ý tưởng; thử nghiệm kết quả trong bối cảnh phù hợp và tiếp nhận phản hồi từ công chúng, các bên liên quan.

Những kết quả có tiềm năng sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, kết nối nguồn lực và phát triển sau chương trình, qua đó tạo ra giá trị tiếp nối thay vì chỉ dừng lại ở nội dung phát sóng.

The Huế Creators đưa nhà sáng tạo 5 nước khám phá di sản Huế - Ảnh 4.53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 học hát quan họ, têm trầu cánh phượng

Trong hai tập đầu chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 người đẹp trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội và Bắc Ninh, từ tìm hiểu lịch sử, viết thư pháp đến học hát quan họ, têm trầu cánh phượng.

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    Chủ đề: The Huế Creators truyền hình thực tế VTV3

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