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Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Tại Quán nhà Haha, bên mâm cơm hến đậm đà hương vị Huế, câu chuyện đời thường của cô Bé - người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hết lòng vì gia đình - mang đến nhiều cảm xúc.

Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế - Ảnh 1.

Cô Bé (phải) hướng dẫn Minh Hằng và Ngọc Thanh Tâm nấu nướng - Ảnh: BTC

Tập 3 Quán nhà Haha tiếp tục hành trình bán quán tại làng Nham Biều (Huế), tại nhà cô Bé, chú Phước. 

Dàn cát có những trải nghiệm thú vị như bắt trìa (còn gọi là nghêu nước lợ) ở phá Tam Giang, thưởng thức món cơm hến, chè bột lọc heo quay và phục vụ bán quán.

Gái Huế đảm đang trong Quán nhà Haha

Sau những ngày đầu còn khá dè dặt, cô Bé bắt đầu cởi mở, cô cười nhiều và nói cũng nhiều hơn. 

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Trong bữa cơm hến, câu chuyện về cuộc đời cô Bé dần được hé mở. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cô Bé là chị đầu trong nhà. 

Cha mẹ thường xuyên đi làm, từ năm lớp 5, cô đã sớm biết nấu nướng, quán xuyến việc nhà và chăm lo bữa ăn cho cả gia đình 13 người. Không chỉ nấu cơm bằng bếp củi, cô còn phải tự tìm kiếm rau, thức ăn ngoài vườn, phụ giúp chăm sóc đàn heo.

Những bữa cơm ngày ấy tuy đạm bạc, đôi khi chỉ có cơm ăn cùng muối tiêu, nước mắm cùng trái ớt hái trong vườn nhưng trở thành ký ức khó quên trong lòng cô. Chính hoàn cảnh thiếu thốn đã giúp cô sớm trưởng thành, hình thành tính cách chịu khó, tháo vát và khéo léo trong chuyện bếp núc.

Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế - Ảnh 2.

Món ăn phục vụ khách: mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả - Ảnh: BTC

Đến năm 22 - 23 tuổi, cô Bé gặp người bạn đời là chú Phước. Sau khi kết hôn, cô tiếp tục đảm nhận vai trò vun vén gia đình, chăm sóc cha mẹ và chu toàn việc nhà chồng. 

Chồng cô là trai út, nên cô Bé từng nghĩ cuộc sống khi về nhà chồng sẽ bớt vất vả vì gia đình chỉ có vài thành viên.

Trailer tập 3 Quán nhà Ha ha

Nhưng những dịp giỗ chạp, sum họp đông đủ lại khiến cô tất bật chuẩn bị món ăn cho cả đại gia đình. 

Câu chuyện của cô Bé đại diện hình ảnh người phụ nữ Huế tần tảo, chăm lo gia đình. Đằng sau những món ăn mang đậm bản sắc địa phương là sự khéo léo, đảm đang và kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ.

Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế - Ảnh 3.

Gia đình cô Bé, chú Phước và dàn cast quây quần bên bàn ăn - Ảnh: BTC

Không khí ngày hè mà sum vầy như Tết

Gian bếp của Quán nhà Haha lại đỏ lửa với nhiều món ăn phục vụ khách như mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả.

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Khép lại ngày bán thứ tư, các thành viên tiếp tục quây quần bên mâm cơm tối với những món ăn đậm chất Huế như vịt lộn um bầu, mép bò chấm ruốc và chè heo quay.

Sau nhiều ngày nắng gắt, một cơn mưa chiều mát lành xóa tan nóng bức. Mọi thành viên quây quần làm món chè bột lọc heo quay - đặc sản độc đáo của ẩm thực Huế.

Thịt heo quay được cắt nhỏ, rim cùng đường rồi bọc trong lớp bột dẻo. Với kinh nghiệm làm bánh, Minh Hằng hướng dẫn Jun Phạm nhào bột, trong khi bộ ba Duy Khánh - Quốc Thiên - Bùi Công Nam biểu diễn văn nghệ khiến không gian bếp trở nên rộn ràng. 

Đến công đoạn nặn chè, các thành viên thỏa sức sáng tạo với đủ hình thù ngộ nghĩnh, tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn, giống như Tết đang về, dù thời điểm quay vào mùa hè nắng nóng.

Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế - Ảnh 4.

Chú Phước cùng ca sĩ Quốc Thiên nấu ăn trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Trước đó, không khí Tết còn ở cảnh Bùi Công Nam hát tặng khách đến quán bằng ca khúc Tết này con sẽ về. Mọi người cùng hòa nhịp ca cùng anh.

Từ câu chuyện đời cô Bé đến những khoảnh khắc cùng nhau nấu nướng, ca hát và thưởng thức món ngon, tập 3 Quán nhà Haha tiếp tục mang đến bức tranh đời sống miền quê Huế bình dị, giàu tình cảm.

Tiếng cười luôn rộn ràng trong gian bếp và cả bàn ăn của thực khách.

Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế - Ảnh 7.Bùi Công Nam nghẹn ngào hát 'Mẹ yêu con' ở Quán nhà Haha

Cuộc trò chuyện giữa Bùi Công Nam và bà Cháu, 88 tuổi, tại làng bánh tráng Lựu Bảo trong tập 2 Quán nhà Haha khiến khán giả xúc động.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Quốc Thiên Jun Phạm làng Nham Biều Công Nam

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