Sau 5 năm, Khuất Văn Hoàng (23 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm Skyline đã phục dựng hơn 13.000 di ảnh, đưa những gương mặt từng mờ nhòe trong ký ức về với gia đình. Anh là một trong những gương KOL được vinh danh dịp này - Ảnh: NVCC

Đây là dịp hội ngộ của 99 nhà sáng tạo nội dung số (KOL), TikToker, Facebooker, YouTuber có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng kết nối để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong đó, có những gương mặt sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, nhưng tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa vào độ nổi tiếng hay lượng người xem.

Theo ban tổ chức, điều quan trọng là khả năng truyền cảm hứng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cộng đồng thông qua các sản phẩm trên nền tảng số. Bên cạnh đó, các ứng viên cần có định hướng sáng tạo bền vững, tinh thần trách nhiệm và mong muốn đồng hành với các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Ngoài tôn vinh, chương trình hướng đến xây dựng một mạng lưới nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Qua đó, những người trẻ có sức ảnh hưởng trên không gian mạng sẽ có thêm cơ hội kết nối, phát huy thế mạnh và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Từ hành trình khám phá thành phố đến hoạt động vì cộng đồng

Trong ngày đầu tiên hôm nay (28-11), gần 100 nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia hành trình trải nghiệm mang tên "Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản", chia thành ba tuyến khám phá TP.HCM.

Các tuyến trải nghiệm mang chủ đề "TP.HCM - Kỷ nguyên vươn mình", "TP.HCM anh hùng" và "TP.HCM - Dấu ấn di sản".

Các đại biểu sẽ tham quan Galaxy Innovation Hub tại Khu Công nghệ cao, trải nghiệm tuyến metro số 1, tìm hiểu Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Nhà hát Thành phố và trụ sở UBND TP.HCM.

Tối 28-11, đoàn sẽ dâng hoa tại tượng đài Giọt nước tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch COVID-19 ở Công viên 1 Lý Thái Tổ.

Sáng ngày 29-11, các nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia nhiều hoạt động như: dâng hoa tại tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi ở Nhà thiếu nhi thành phố, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, các đồng chí Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và tìm hiểu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cùng với đó, chương trình còn tổ chức hoạt động an sinh xã hội "Thành phố nghĩa tình" tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Tại đây, các đại biểu sẽ giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Kết nối KOL trẻ, lan tỏa nội dung tích cực

Một trong những nội dung trọng tâm của ngày 29-11 là hai phiên chuyên đề dành cho các nhà sáng tạo nội dung số. Đó là "Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI" và phiên "Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực".

Lễ tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, diễn ra lúc 19h30 ngày 29-11 tại Trường Đại học Hoa Sen.

Theo Trung ương Đoàn, sau chương trình, các nhà sáng tạo nội dung sẽ được kết nối, giới thiệu về sinh hoạt và đồng hành cùng tổ chức Đoàn tại địa phương. Qua đó, các bạn có thể tham gia quảng bá sản phẩm OCOP, lan tỏa hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và các phong trào thanh niên.

Việc tập hợp những KOL trẻ có sức ảnh hưởng vào một mạng lưới với mong muốn sẽ tạo thêm lực lượng truyền thông tích cực trên không gian mạng, góp phần đưa hình ảnh người trẻ sống trách nhiệm, sáng tạo và có ích đến gần hơn với cộng đồng.

Bùi Ngọc Công có fanpage Blog của Rọt hơn 200.000 người theo dõi, kênh TikTok Blog của Rọt (Người du hành) đạt hơn 220.000 người theo dõi - Ảnh: NVCC