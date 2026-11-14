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Á hậu, cựu tiếp viên hàng không kể chuyện làm nội dung số, giữ niềm tin khán giả

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THẾ KIỆT
THẾ KIỆT

Từ một Á hậu, cựu tiếp viên hàng không đến KOC livestream bán cây cảnh, mỗi người có một cách kiếm tiền trên mạng xã hội và giữ được niềm tin khán giả.

Bài học từ nội dung số và niềm tin khán giả của Á hậu Thúy Vân - Ảnh 1.

Á hậu Thúy Vân, nhà sáng tạo nội dung số, chia sẻ tại tại tọa đàm ngày 14-11 - Ảnh: THẾ KIỆT

Đừng chỉ đếm "like", tạo nội dung có giá trị

Ngày 14-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức tọa đàm "Đối thoại lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số".

Chia sẻ tại tọa  đàm, Á hậu Thúy Vân, nhà sáng tạo nội dung số, cho rằng "Đam mê giúp chúng ta bắt đầu nhưng nếu chỉ chạy theo lượt xem ngắn hạn hay những xu hướng nhất thời, nghề nghiệp đó sẽ qua rất nhanh". 

Từ trải nghiệm làm doanh nghiệp và nghiên cứu văn hóa, Á hậu Thuý Vân nhận thấy người làm nội dung dễ bị cuốn vào những con số tương tác mà quên mất giá trị lâu dài của sản phẩm mình tạo ra.

Khán giả không chỉ xem một video hay mua một sản phẩm mà còn quan tâm đến câu chuyện văn hóa. 

Đó cũng là lý do cô cho rằng bản sắc văn hóa sẽ giúp nhà sáng tạo Việt Nam tạo được dấu ấn riêng.

Từ khi làm mẹ, Thúy Vân nhìn công việc này với trách nhiệm lớn hơn. Mỗi lần đăng tải nội dung, cô đều tự hỏi con trai mình và thế hệ sau sẽ học được gì từ những thông tin đó.

Chính câu hỏi đó khiến cô thận trọng hơn với từng thông điệp, đề cao tri thức, đạo đức nghề nghiệp và cách ứng xử trên mạng xã hội.

Bài học từ nội dung số và niềm tin khán giả của Á hậu Thúy Vân - Ảnh 2.

Nhà sáng tạo nội dung Trương Nhã Dinh chuyên về thời trang, làm đẹp chia sẻ kinh nghiệm làm nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: THẾ KIỆT

Cùng nói về niềm tin khán giả, nhà sáng tạo nội dung thời trang, làm đẹp Trương Nhã Dinh kể cô đến với nghề khá tình cờ, từ những video chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da, trang điểm và phối trang phục.

Từng làm tiếp viên hàng không, thói quen chỉn chu về ngoại hình và tác phong giúp cô có chất liệu để bắt đầu làm nội dung. Từ những video đăng tải vì sở thích, cô dần xây dựng cộng đồng với 2,5 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Nhã Dinh nhận ra video đẹp mắt thôi chưa đủ. Người xem cần những hướng dẫn cụ thể, chẳng hạn chăm sóc từng loại da ra sao, làm thế nào giữ lớp trang điểm bền cả ngày hay chọn trang phục phù hợp cho buổi phỏng vấn đầu tiên.

"Trong hai giây đầu tiên, mình sẽ cho người xem biết được video của mình sẽ có nội dung gì" - Nhã Dinh chia sẻ.

Điều quan trọng hơn, theo Nhã Dinh, là sự chân thật khi giới thiệu sản phẩm. Cô giữ nguyên tắc "dùng thật, mặc thật và chia sẻ thật". Từ một lời đánh giá từ trải nghiệm thực tế có thể giúp người xem lựa chọn đúng sản phẩm, đồng thời giữ được sự tin tưởng dành cho người sáng tạo.

KOC Huỳnh Bảo kể lại lần mặc áo dài, livestream bán mai, đào, quýt tại công viên bờ sông Sài Gòn. Buổi bán hàng đặc biệt ấy khiến anh nhận ra nghề sáng tạo nội dung không chỉ để kiếm tiền mà còn có thể giúp người dân quảng bá sản phẩm.

Sáu năm trước, Huỳnh Bảo bắt đầu với những video giải trí. Sau khi được đào tạo tại một đơn vị quản lý mạng đa kênh (MCN), anh dần hiểu rõ hơn trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng và vai trò kết nối giữa thương hiệu với người tiêu dùng.

Tham gia các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP tại TP.HCM và miền Tây Nam Bộ, anh gặp nhiều nông dân có đặc sản, trái cây, cây cảnh chất lượng nhưng chưa biết cách bán hàng trên nền tảng số.

Huỳnh Bảo còn hướng dẫn phụ nữ kỹ năng livestream, giúp nhiều chị em tự bán bánh, trái cây, đồ ăn tại nhà.

Theo anh, khi có sự đồng hành của cơ quan quản lý và các nền tảng, KOC có thể trở thành cầu nối đưa sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá ẩm thực, văn hóa và con người TP.HCM đến công chúng trong và ngoài nước.

Bài học từ nội dung số và niềm tin khán giả của Á hậu Thúy Vân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: THẾ KIỆT

TP.HCM muốn đặt hàng nội dung số phục vụ phát triển

Từ những câu chuyện làm nghề sáng tạo nội dung, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nhìn nhận cộng đồng sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông đang trở thành những "đại sứ số", góp phần đưa hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình đến gần hơn với công chúng.

"Làm thế nào để gắn kết chặt chẽ hơn nữa những nguồn tin chính thống, năng lực của báo chí với nền tảng số, dữ liệu và sức sáng tạo của cộng đồng số?" - ông Hồi đặt vấn đề.

Theo ông, thành phố cần tìm cách chuyển hóa những giá trị văn hóa, di sản và câu chuyện phát triển thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế. 

Đồng thời, truyền thông chính sách cũng cần được thể hiện gần gũi, sinh động hơn để đến với người dân.

TP.HCM mong muốn xây dựng môi trường cởi mở, minh bạch, thúc đẩy cơ chế phối hợp và đặt hàng nội dung số, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cộng đồng nhà sáng tạo phát huy năng lực.

Mục tiêu không chỉ là có thêm những nội dung được nhiều người xem mà còn khai thác sức sáng tạo trên không gian mạng thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống thành phố.

- Ảnh 2.Đề xuất định danh người nổi tiếng, KOLs livestream bán hàng, liên đới trách nhiệm nếu quảng cáo sai

Đại biểu đề xuất người nổi tiếng, KOLs, KOC phải được định danh điện tử trước khi thực hiện quảng bá hoặc livestream bán hàng, và chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin quảng cáo sai.

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    Chủ đề: Sở Văn hoá và Thể thao TP. HCM nhà sáng tạo nội dung số công nghiệp văn hoá

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