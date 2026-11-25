Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam Đỗ Đức Trụ (giữa) và Phó Chủ tịch hội Tô Văn Động (thứ ba từ trái qua) chúc mừng các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành di sản văn hóa - Ảnh: T.ĐIỂU

Một video ngắn về lễ hội, một câu chuyện về nghề truyền thống hay những thước phim ghi lại đời sống tại một di tích có thể đưa hình ảnh di sản đến với đông đảo người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Nhưng làm thế nào để một video có sức hấp dẫn mà không đơn giản hóa những câu chuyện lịch sử? Làm thế nào để cách thể hiện mới mẻ nhưng vẫn tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng và quan điểm của cộng đồng chủ thể?

Khi nội dung được lan truyền nhanh chóng trên môi trường số, việc kiểm chứng tư liệu và bảo đảm tính chính xác của thông tin càng trở nên cần thiết.

Kể chuyện di sản có trách nhiệm

Trước thực tế này, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành di sản văn hóa ra đời, dưới sự định hướng, bảo trợ của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và TikTok Việt Nam.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành di sản văn hóa được Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp TikTok Việt Nam, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức chiều 25-11 tại Hà Nội.

Câu lạc bộ hướng đến trở thành một không gian mở để các cá nhân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng thực hành di sản và những người yêu văn hóa di sản Việt Nam cùng tham gia tìm hiểu, học hỏi, chia sẻ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa di sản của dân tộc.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi, triển lãm và trải nghiệm thực tế, các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, di sản của địa phương, hoạt động trải nghiệm thực tế… các thành viên được tìm hiểu sâu hơn về di sản, tiếp cận kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo nội dung.

Qua đó, những câu chuyện văn hóa có thêm cách thể hiện gần gũi với công chúng hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu và giá trị vốn có.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chủ kênh TikTok chuyên về văn hóa du lịch Huy Linh Tinh - thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành di sản văn hóa - cho biết câu lạc bộ ra đời sẽ rất hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung về di sản văn hóa trong việc đưa đến những thông tin hấp dẫn và chính xác tới công chúng.

Trước đây anh phải tự tìm kiếm trên các trang tìm kiếm, khá vất vả trong việc thẩm định thông tin nào mới đúng đắn để truyền tải tới người xem. Hơn ai hết, các nhà sáng tạo nội dung về di sản văn hóa cũng rất muốn trở thành một người kể chuyện di sản văn hóa có trách nhiệm.

Chủ kênh Huy Linh Tinh cho biết anh cũng rất muốn trở thành một người kể chuyện di sản văn hóa có trách nhiệm - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông Tô Văn Động - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, cho biết quỹ kỳ vọng mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ trở thành một người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ mong muốn xây dựng một cộng đồng sáng tạo có trách nhiệm, nơi công nghệ và sự sáng tạo cùng góp phần đưa văn hóa, di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và công chúng trong nước, quốc tế.

Trong năm 2027, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa định hướng đồng hành triển khai dự án Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt. Thông qua hoạt động sáng tạo nội dung, kể chuyện về làng nghề và xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, dự án hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho nghệ nhân, gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia kế thừa, phát triển thương hiệu làng nghề Việt.

'Vua livestream' rất thích một món ăn ở TP.HCM, đăng TikTok tận 2 lần Giữa những video tặng iPhone, iPad cho người đi đường, Win William còn hai lần chia sẻ cảnh thưởng thức bánh canh cua tại một quán bình dân ở TP.HCM. Hai clip này thu hút tổng cộng hơn 12 triệu lượt xem.



