TP.HCM nói với nhà sáng tạo nội dung: 'Các bạn cũng có thể đặt hàng chúng tôi'

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tham quan các gian hàng tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trưa 14-11 - Ảnh: THẾ KIỆT

Tại buổi đối thoại do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số tổ chức ngày 14-11, nhiều doanh nghiệp mong muốn hợp tác quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm địa phương nhưng còn thiếu đầu mối kết nối và cơ chế triển khai cụ thể.



Chương trình triệu lượt xem muốn góp sức quảng bá thành phố

Ông Thái Phan Thanh Bình, nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất chương trình "Điều ước của Mẹ", cho biết chương trình đã thu hút lượng lớn khán giả trên nhiều nền tảng trong một năm qua, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền các địa phương trong quá trình sản xuất.

Thông qua những chuyến đi, chương trình đã giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, kể những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng và nghị lực sống đến hàng triệu người xem.

Các tiktoker đang livestream bán hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tuy nhiên, điều khiến nhà sản xuất trăn trở là làm sao đưa định hướng truyền thông, văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của TP.HCM vào chương trình một cách phù hợp.

"Chúng tôi có thể hỗ trợ thành phố rất lớn về sức lan tỏa, từ văn hóa địa phương, địa danh, lịch sử đến các sản phẩm OCOP. Làm thế nào để phối hợp, có định hướng cụ thể thì chúng tôi vẫn còn khá mơ hồ" - ông Bình nói.

Theo ông Bình, các nhà sản xuất không thiếu ý tưởng hay mong muốn đóng góp nhưng cần đầu mối kết nối để biết thành phố đang ưu tiên quảng bá nội dung gì, triển khai theo hình thức nào.

Đại diện một doanh nghiệp sáng tạo nội dung số, cho rằng công nghiệp văn hóa không nên chỉ dừng lại ở tổ chức sự kiện hay quảng bá hình ảnh mà cần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm, trải nghiệm có khả năng thương mại hóa.

Dẫn mô hình đang nghiên cứu tại Huế thông qua chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, đại diện đơn vị này cho biết địa phương có thể trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp để phát triển tài sản sở hữu trí tuệ (IP).

Từ đó, đề xuất TP.HCM chọn một địa bàn hoặc lĩnh vực văn hóa đặc trưng để thí điểm hợp tác công tư ngay năm 2027, hướng đến phát triển sản phẩm mang dấu ấn riêng, có thể tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại toạ đàm - Ảnh: THẾ KIỆT

Phản hồi, ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - gợi ý Côn Đảo là địa bàn có thể nghiên cứu triển khai. "Chúng ta có thể chọn Côn Đảo để đầu tư, chẳng hạn xây dựng những câu chuyện về kinh tế đêm, lịch sử, văn hóa kết nối với du lịch" - ông Hòa chia sẻ.

Ngành du lịch từng hợp tác với doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm mới, trong đó có bản đồ du lịch 3D 360 độ và các sự kiện marathon theo mô hình cơ quan nhà nước tạo điều kiện, doanh nghiệp tổ chức, đơn vị khác tài trợ.

Thành phố sẵn sàng nhận "đặt hàng" từ doanh nghiệp

Trước những kiến nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố mong muốn hình thành cơ chế hợp tác hai chiều với cộng đồng sáng tạo nội dung. "Thành phố đặt hàng các bạn và ngược lại, các bạn cũng có thể đặt hàng chúng tôi" - ông Hồi nói.

Theo ông Hồi, Liên minh Truyền thông đa nền tảng vừa ra mắt sẽ hoạt động theo cơ chế mở, không giới hạn ở bảy thành viên ban đầu. Doanh nghiệp, nền tảng và nhà sáng tạo có thể tự nguyện tham gia, đề xuất những chương trình phù hợp với thế mạnh.

Ông khuyến khích mỗi nhà sáng tạo hoặc đơn vị quản lý mạng lưới đa kênh (MCN) đăng ký một chương trình nổi bật để hợp tác với thành phố. Phòng Thông tin điện tử sẽ là một trong những đầu mối tiếp nhận ý tưởng, kết nối với các sở, ngành liên quan.

Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) chia sẻ tại toạ đàm - Ảnh: THẾ KIỆT

"TP.HCM sẽ phối hợp với các nền tảng, xây dựng cẩm nang nghiệp vụ, đồng thời gợi ý nghiên cứu công cụ AI hỗ trợ nhà sáng tạo. Thành phố cũng đang xúc tiến hợp tác với một trường đại học để xây dựng chương trình đào tạo về truyền thông số, kết hợp kiến thức văn hóa, pháp luật và kỹ năng sáng tạo...", ông Hồi thông tin tại tọa đàm.

Công an TP.HCM kêu gọi nhà sáng tạo chung tay phòng chống tội phạm, tin giả Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, cho rằng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung có vai trò quan trọng trong việc cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, phòng ngừa tội phạm và ngăn chặn thông tin sai sự thật. Ông dẫn chứng thủ đoạn giả danh công an đã xuất hiện từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người mắc bẫy, có trường hợp người cao tuổi mất 5-7 tỉ đồng tiền dưỡng già. Những video cảnh báo ngắn gọn, dễ hiểu có thể giúp thông tin tiếp cận nhiều nhóm người dân hơn. Trong khi đó, thượng tá Võ Minh Hải - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), lưu ý nhà sáng tạo phải bảo đảm thông tin đúng sự thật, không vì câu like, câu view mà xuyên tạc lịch sử hoặc quảng cáo sản phẩm quá mức. Ông cũng khuyến cáo thận trọng khi sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em và nội dung do AI tạo ra, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.