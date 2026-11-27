Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam - phát biểu tại chương trình - Ảnh: K.A.

Khi lời ca thay lời muốn nói

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho rằng âm nhạc có cách kết nối con người rất riêng. Một bài hát có thể thay lời cảm ơn người bạn đã đồng hành, lời tri ân thầy cô hay tình yêu thương dành cho cha mẹ mà đôi khi các em còn ngại ngần chưa thể nói thành lời.

"Có thể khi nghe các em hát, người ấy sẽ hiểu thêm một điều mà bấy lâu các em chưa có dịp nói", anh Quân chia sẻ, đồng thời khuyến khích học sinh chọn những ca khúc gắn với tình cảm chân thành và câu chuyện của chính mình.

Theo anh Quân, sân chơi không chỉ là nơi để các em thử sức với nghệ thuật mà còn giúp nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng tình bạn và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Được biết, TP.HCM cùng Hải Phòng và Lâm Đồng là ba địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm dự thi.

Sân chơi "Hát ca cùng LOF Matcha" do Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 6 - 9 trên toàn quốc.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình - Ảnh: K.A.

Lan tỏa tình yêu văn hóa qua âm nhạc

Với thông điệp "Khó mở lời, hãy cất tiếng ca", chương trình mong muốn trở thành không gian để học sinh kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, gửi lời yêu thương đến gia đình, tri ân thầy cô, kết nối bạn bè và chia sẻ những ước mơ.

Sân chơi cũng hướng đến việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống trong thiếu nhi. Từ làn điệu dân ca, câu hò, điệu lý đến những ca khúc về quê hương, đất nước, gia đình, nhà trường, âm nhạc trở thành phương tiện gần gũi để các em tìm hiểu và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tại chương trình phát động, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập mang đến nhiều tiết mục văn nghệ như nhảy "Lời ca tri ân", hoạt cảnh "Đường lên phía trước", đơn ca "Tổ quốc trong ánh mặt trời" và hát múa "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". Những phần trình diễn góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc của học sinh.

Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi có thể khai thác nhiều chủ đề như tình yêu quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ; truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường; tổ chức Đội, tuổi trẻ Việt Nam, ước mơ, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Thí sinh có thể tham gia theo hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca hoặc đồng ca. Sân chơi được triển khai qua ba vòng: cấp tỉnh, thành phố từ ngày 1-10 đến 15-12-2026; vòng khu vực từ ngày 1-1 đến 15-3-2027 và vòng chung kết toàn quốc dự kiến vào tháng 4-2027.

Học sinh có thể gửi video dự thi theo hướng dẫn tại website hatcacunglofmatcha.lof.vn. Sân chơi mong muốn mỗi học sinh có cơ hội cất lên tiếng hát, thể hiện cảm xúc và nói những điều đôi khi khó diễn đạt bằng lời. Bởi đôi khi, một bài hát chân thành cũng đủ trở thành món quà đẹp dành tặng những người thân yêu.

Sân chơi mong muốn mỗi học sinh có cơ hội cất lên tiếng hát, thể hiện cảm xúc và nói những điều đôi khi khó diễn đạt bằng lời - Ảnh: K.A.