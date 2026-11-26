Tỉ phú Elon Musk hứa tặng 2 cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em Mỹ - Ảnh: AP



Hãng tin Reuters ngày 26-11 đưa tin tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập Công ty Hàng không vũ trụ SpaceX, tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ hai cổ phiếu của công ty này, thông qua chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

"Mỗi trẻ em tại Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu SpaceX, một từ công ty và một từ cá nhân tôi", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Động thái nối tiếp thông báo trước đó của SpaceX rằng công ty sẽ tặng một cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động.

Trump Account là chương trình nhằm giúp trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi tiếp cận thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản từ sớm. Theo Nhà Trắng, chương trình đã mở gần 70 triệu tài khoản tính đến tháng 10 năm nay.

Ông Musk cho biết cổ phiếu do công ty tặng sẽ được chuyển giao vào tháng tới, trong khi phần cổ phiếu cá nhân của ông sẽ được chuyển vào tháng 6-2027, khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu kết thúc.

Dựa vào giá chốt phiên ngày 25-11 là 127,44 USD/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu được cam kết tặng ước tính lên tới 18 tỉ USD.

Tuy nhiên, SpaceX chưa làm rõ liệu toàn bộ số cổ phiếu ông Musk cam kết tặng có được phân phối thông qua chương trình Trump Account hay không.

Hồi tháng 10, ông Musk từng cam kết sẽ tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX và gọi đây là "món quà đầu tiên trong nhiều món quà khác".

Với khối tài sản ròng ước tính khoảng 824 tỉ USD, ông chủ SpaceX hiện nắm giữ khoảng 6,42 tỉ cổ phiếu SpaceX tính đến tháng 6.

Phần lớn hoạt động từ thiện của ông được thực hiện thông qua Quỹ Musk (Musk Foundation), tổ chức được cho đang nắm giữ hơn 14 tỉ USD tài sản.

Ngoài ông Musk, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng chồng cũng cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho mỗi em trong số hơn 2 triệu trẻ tham gia chương trình Trump Account.

Động thái của giới lãnh đạo SpaceX diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ lớn ngày càng chịu sức ép phải chia sẻ lợi ích từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) với cộng đồng.