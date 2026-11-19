Tiền của CEO Tesla Elon Musk đổ vào các chiến dịch tranh cử phần lớn đều dành cho những ứng viên thất bại - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-11, tỉ phú Elon Musk cho biết ông cảm thấy "khá ngốc nghếch" về số tiền khổng lồ đã rót vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm nay, sau khi Đảng Cộng hòa hứng chịu những thất bại trên diện rộng.

Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và SpaceX đã chi gần nửa tỉ USD để hậu thuẫn các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, nhằm giữ vững thế áp đảo của đảng này tại Texas. Đây là bang đặt đại bản doanh của hãng xe điện Tesla, công ty tên lửa và trí tuệ nhân tạo (AI) SpaceX, cũng như một liên doanh sản xuất chip dự kiến giữa hai tập đoàn.

Tuy nhiên, những khoản đầu tư chính trị ấy đã "đổ sông đổ bể" khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, còn ứng cử viên Dân chủ Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Texas.

Kết quả này giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng minh thân cận của ông Musk và cũng là người từng được vị tỉ phú góp sức đưa vào Nhà Trắng.

"Tôi cảm thấy khá ngốc nghếch khi đã chi quá nhiều tiền mà chẳng thu lại được bao nhiêu", ông Musk chia sẻ khi phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh DealBook do tờ New York Times tổ chức.

Ông nói thêm rằng các ứng cử viên Cộng hòa có thể còn thảm bại hơn nếu không có khoản tài trợ đó, nhưng thừa nhận kết quả bầu cử cho thấy chỉ riêng tiền vận động tranh cử không thể định đoạt cục diện. "Có lẽ nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ chi ít tiền hơn", ông bày tỏ.

Hiện ông Musk cùng các doanh nghiệp của mình có nguy cơ đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn từ các lãnh đạo Dân chủ đang lên thế. Một số nhân vật trong đảng này đã tuyên bố sẽ điều tra các đồng minh của ông Trump và siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh của ông Musk.

Dẫu vậy, vị tỉ phú hạ thấp khả năng xảy ra xung đột với bà Hinojosa và kỳ vọng bà sẽ là một nhà lãnh đạo "khá ôn hòa". "Tôi không nghĩ bà ấy là một thống đốc cực tả. Dựa trên những gì tôi nghe được về bà ấy, tôi tin mọi chuyện ở Texas vẫn sẽ ổn thỏa", ông nói.

Chuyển sang các tham vọng trong lĩnh vực AI của bản thân, ông Musk cho biết Công ty công nghệ Anthropic rất có khả năng sẽ tiếp tục thuê năng lực điện toán từ SpaceX và đang có nhu cầu mở rộng đáng kể. Theo ông, kịch bản dễ xảy ra nhất là Anthropic sẽ tìm cách thuê thêm 10 gigawatt công suất điện toán từ SpaceX.