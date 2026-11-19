Tỉ phú Elon Musk cáo buộc ông Zelensky nói không đúng sự thật về Starshield và Starlink - Ảnh: AFP



Phản hồi của ông Elon Musk được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky ngày 14-11 phàn nàn rằng Ukraine phải đối mặt với những hạn chế mới trong việc sử dụng mạng lưới Starshield. Cụ thể, các kết nối chỉ hoạt động khi thiết bị di chuyển với tốc độ dưới 161 km/h.

“Quân đội Ukraine đã tiến hành điều tra các tình huống liên quan và xác định đây không phải lỗi ngẫu nhiên, mà là những biện pháp hạn chế tốc độ có hệ thống”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Khi được hỏi về thông điệp của Tổng thống Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Musk trả lời: “Điều đó không đúng. Tôi không muốn khiến các bạn phải kinh ngạc, nhưng không phải lúc nào ông Zelensky cũng nói sự thật”.

“Có hai hệ thống vệ tinh. Một là Starlink, hệ thống vệ tinh thương mại. Hệ thống còn lại là Starshield. Starshield do Chính phủ Mỹ kiểm soát.

Mọi hoạt động của Starshield đều do Bộ Chiến tranh Mỹ quyết định. Starlink là hệ thống thương mại và không được thiết kế để sử dụng làm vũ khí chiến tranh”, nhà sáng lập SpaceX nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu hệ thống đang được ông Zelensky đề cập có thực sự là Starshield hay không, ông Musk cho biết: “Ông ấy đang nói dối và điều ông ấy thực sự muốn nói là mong muốn sử dụng Starlink cho các hoạt động quân sự mang tính tấn công”.

“Điều tôi đang cố nói với các bạn là ông Zelensky thực chất đang yêu cầu sử dụng các vệ tinh Starlink thương mại cho những hoạt động quân sự mang tính tấn công. Chúng tôi đã từ chối và từ chối ngay từ đầu cuộc xung đột này”, ông Musk nói thêm.

Theo tỉ phú Musk, Starlink đã bị giới hạn ở mức tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc tại Ukraine.

Hiện ông Zelensky chưa bình luận về tuyên bố mới của tỉ phú Musk. Trước đó, vào tháng 10, Kiev cũng phàn nàn về những hạn chế đối với Starshield.

Đáp lại, ông Musk nhấn mạnh hệ thống vệ tinh Starlink chỉ nên được sử dụng cho mục đích phòng thủ và dân sự, không được sử dụng trong các hoạt động quân sự mang tính tấn công.