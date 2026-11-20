Các nhà giao dịch làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày 19-11, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục lao dốc do lo ngại về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư AI - Ảnh: AFP

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm mạnh trong tuần này, dù công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic vừa có màn chào sàn ấn tượng. Nhà đầu tư tiếp tục bán cổ phiếu các công ty công nghệ vì lo ngại những khoản đầu tư hàng tỉ USD vào AI có thể không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.

Đỏ sàn toàn cầu

Theo báo The Guardian ngày 20-11, chứng khoán châu Á ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi cổ phiếu các nhà sản xuất chip lớn đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20-11.

Tại Đài Loan, thị trường chứng khoán giảm 6,7%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Cổ phiếu Hãng sản xuất chip TSMC cũng mất khoảng 6%. Trước đà giảm mạnh, người đứng đầu Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan cam kết duy trì sự ổn định của thị trường và kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa.

Còn ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm 5%, còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 5,5%. Đáng chú ý, cổ phiếu Tập đoàn công nghệ SoftBank giảm tới 14,5%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên giao dịch trong hơn hai năm qua, do lo ngại về việc tập đoàn rót quá nhiều tiền vào lĩnh vực AI.

Chỉ số Nikkei giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 20-11 - Ảnh: Yahoo Finance

Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 1,3% chỉ trong 90 phút giao dịch đầu ngày 20-11, khiến thị trường khu vực này có nguy cơ ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.

Trong phiên giao dịch ngày 19-11, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm hơn 2%, dù Anthropic vừa có màn chào sàn lịch sử.

Anthropic mất sắc xanh

Trong ngày đầu tiên lên sàn 19-11, cổ phiếu Anthropic tăng 17%, có thời điểm tăng gần 40%. Tuy nhiên sang ngày 20-11, giá cổ phiếu có lúc giảm 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, gần trở lại mức giá IPO ban đầu là 83 USD.

Biển hiệu bên ngoài sàn giao dịch Nasdaq tại New York (Mỹ) trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Ông Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường trưởng tại nền tảng đầu tư IG, dự đoán khả năng việc Anthropic lên sàn có thể khiến dòng tiền trên thị trường bị hút về cổ phiếu công ty này. Nguyên nhân là một số nhà đầu tư bán cổ phiếu ở các doanh nghiệp khác để lấy tiền mua cổ phiếu Anthropic.

Ông Beauchamp cho rằng đà giảm sau khi thị trường vừa tăng mạnh cho thấy vẫn còn những yếu tố đáng lo ngại chưa được nhà đầu tư nhận ra. Khi nhu cầu mua cổ phiếu Anthropic tăng cao, các công ty môi giới phải tìm thêm nguồn cổ phiếu để đáp ứng, khiến dòng tiền có thể bị rút khỏi những doanh nghiệp công nghệ khác.

Dù Anthropic IPO thành công, nhà đầu tư vẫn lo ngại về hiệu quả của làn sóng đầu tư vào AI, đặc biệt là khả năng sinh lời từ những khoản chi hàng tỉ USD.

Theo bà Daniela Hathorn - chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhu cầu đầu tư vào AI vẫn lớn nhưng chưa đủ xua tan lo ngại về giá cổ phiếu quá cao và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp.

Trong khi đó cổ phiếu Nvidia được dự báo tiếp tục giảm 3% trong phiên 20-11, sau khi bang California gửi trát yêu cầu cung cấp thông tin đối với hãng sản xuất chip này, trong khuôn khổ cuộc điều tra về khả năng các dòng chip bán dẫn tiên tiến của Nvidia đã được đưa đến Trung Quốc.

Tại Anh, chỉ số FTSE 100 chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào sáng 20-11. Chỉ số này đã giảm 4,8% trong tuần và đang hướng đến mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu.

Ngoài những lo ngại về AI, khả năng các ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cũng gây sức ép lên thị trường. Những lo ngại này đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng, đồng thời kéo giá vàng đi xuống. Kim loại quý này đang hướng đến tuần giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 3.