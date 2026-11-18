Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho thấy người thường xuyên uống cà phê có thể hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh: Q.L.



Nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện trên 61 người trưởng thành khỏe mạnh, mục tiêu tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và hoạt động của hệ tiêu hóa.

Uống cà phê giúp ngăn ngừa táo bón

Nhóm nghiên cứu theo dõi những người tham gia trong 9 ngày liên tiếp. Trong 8 ngày, họ ghi lại toàn bộ thực phẩm và đồ uống đã sử dụng. Lượng cà phê được đánh giá dựa trên nhật ký ăn uống và các chất liên quan đến caffeine được tìm thấy trong nước tiểu.

Trong số này, 50 người được yêu cầu nuốt một viên nang có tên SmartPill. Khi di chuyển qua đường tiêu hóa, thiết bị ghi nhận nhiều chỉ số như thời gian thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa, nhiệt độ, độ axit (pH)... Qua đó, các nhà khoa học theo dõi cách đường tiêu hóa hoạt động.

Các nhà nghiên cứu chia người tham gia thành hai nhóm dựa trên thói quen uống cà phê.

Nhóm uống thường xuyên gồm những người uống từ 1-5 tách cà phê mỗi ngày trong hơn 3 ngày của 8 ngày được ghi nhận. Và những người còn lại được xếp vào nhóm uống cà phê ít thường xuyên hơn.

Kết quả được công bố trên tạp chí Gut Microbiology cho thấy nhóm uống cà phê thường xuyên có độ pH trong ruột non thấp hơn đáng kể so với nhóm còn lại. Ngoài ra, lượng cà phê tiêu thụ càng nhiều càng có liên hệ với tần suất co thắt đại tràng cao hơn.

Francesca Bucci - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa dinh dưỡng, thể dục và thể thao (Đại học Copenhagen), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu nói trên - cho biết các cơn co thắt này có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón.

Robusta - loại cà phê được trồng với sản lượng lớn tại nhiều vùng trồng của Việt Nam - Ảnh: NGỌC ÁNH

Cà phê tác động đến nhiều quá trình trong hệ tiêu hóa

Tuy nhiên, ý nghĩa của việc độ pH trong ruột non thấp hơn vẫn chưa được xác định. Các nhà nghiên cứu chưa thể kết luận sự thay đổi này có lợi hay có hại.

Độ axit có ảnh hưởng đến các enzyme tiêu hóa và quá trình phân giải thức ăn. Nhưng tác động cụ thể của sự khác biệt được ghi nhận trong nghiên cứu vẫn chưa rõ.

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh kết quả không thể chứng minh cà phê trực tiếp gây ra những thay đổi về hoạt động của đường tiêu hóa.

PGS Henrik Munch Roager - trưởng nhóm nghiên cứu - cho rằng vẫn có cơ sở để xem cà phê là một yếu tố đóng vai trò trong những thay đổi này.

Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân khiến đại tràng co thắt thường xuyên hơn ở những người uống cà phê.

Theo PGS Roager, các nghiên cứu trước đây cho thấy cà phê có thể tác động đến nhiều quá trình trong hệ tiêu hóa, trong đó có việc tiết axit ở dạ dày.