Thực phẩm sạch, quà tặng xanh hút khách tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại gian hàng SATY - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 do Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024, diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo người dân.

Đến tối 8-11, các gian hàng ẩm thực níu chân khách tham quan bằng những sản phẩm quen thuộc, cùng hoạt động giới thiệu và dùng thử tại chỗ.

Từ lựa chọn thực phẩm tiện lợi đến tiêu dùng xanh

Biết đến ngày hội qua mạng xã hội, chị Lê Thị Diệu (25 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) tranh thủ ghé tham quan, tìm hiểu các sản phẩm được giới thiệu. Tại gian hàng Trịnh Thạnh Lợi Food, chị chú ý đến các loại nui, bún khô mà bản thân từng sử dụng.

Do khá bận rộn trong công việc, chị Diệu cho biết thường ưu tiên những loại thực phẩm dễ bảo quản, chế biến nhanh và có mức giá phù hợp.

Với chị, các sản phẩm khô giúp chủ động khẩu phần ăn, không phải chế biến quá nhiều trong một lần.

"Mình thích nui xoắn vì có thể chế biến thành nhiều món, từ nui sốt đến chiên giòn ăn vặt. Còn bún khô khá tiện lợi, có thể bảo quản tại nhà, muốn ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu", chị Diệu chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến chất lượng và sự tiện lợi, chị Diệu còn chú ý đến thành phần nguyên liệu cũng như những sản phẩm có khả năng hạn chế tác động đến môi trường. Theo chị, dù một số mặt hàng thân thiện với môi trường chưa phổ biến, người tiêu dùng vẫn nên ưu tiên lựa chọn nếu có mức giá phù hợp.

Khách tham quan trải nghiệm món ăn tại không gian hàng Trịnh Thạnh Lợi Food trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Kim Ngân, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trịnh Thạnh Lợi (Trịnh Thạnh Lợi Food), cho biết doanh nghiệp mang đến ngày hội các sản phẩm nui khô và bún tươi sấy khô . Sản phẩm chủ yếu được làm từ gạo và tinh bột mì, có giá từ 15.000 - 18.000 đồng/gói. Trong đó, nui xoắn và bún gạo khô là hai mặt hàng được khách hàng lựa chọn nhiều.

Để khách tham quan có thêm trải nghiệm, gian hàng tổ chức chế biến nui chiên, bún luộc dùng thử, đồng thời tư vấn về thành phần nguyên liệu và cách sử dụng sản phẩm.

"Nhiều khách khá bất ngờ khi thấy nui xoắn được chế biến thành món chiên giòn, bởi trước đây họ thường chỉ quen luộc hoặc xào. Việc dùng thử cũng khiến khách tò mò, tìm hiểu thêm về sản phẩm", chị Ngân chia sẻ.

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM giới thiệu các hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực và kết nối doanh nghiệp tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Không gian trải nghiệm của Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM thu hút khách tham quan với những sản phẩm, hoạt động trải nghiệm ẩm thực địa phương - Ảnh: VĂN TRUNG

Đưa giải pháp xanh đến gần hơn với người tiêu dùng

Không chỉ có thực phẩm, các gian hàng tại ngày hội còn giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp hướng đến tiêu dùng, sản xuất bền vững.

Tại gian hàng Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long, các sản phẩm quà tặng và đồ chơi được giới thiệu thông qua hai thương hiệu Ikachi và Toonykids.

Trong đó, sản phẩm Ikachi của công ty tập trung vào các giải pháp quà tặng sáng tạo xanh, với những bộ quà tặng Tết, Trung thu và sự kiện được thiết kế từ chất liệu giấy thân thiện với môi trường. Điểm đáng chú ý là hướng phát triển bao bì đa công năng, có thể tiếp tục sử dụng sau khi sản phẩm bên trong được lấy ra, qua đó kéo dài vòng đời sử dụng và hạn chế rác thải.

Các sản phẩm quà tặng từ giấy thân thiện với môi trường của Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long hút khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng Mỹ thuật Gia Long giới thiệu các dòng đồ chơi sáng tạo từ vật liệu tái chế, khuyến khích trẻ em tìm hiểu và thực hành lối sống xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long, giới thiệu các dòng đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ em, sử dụng những chất liệu như gỗ tái chế, giấy và nhựa PP. Đặc biệt, dòng đồ chơi DIY tái chế hướng đến việc khuyến khích trẻ sáng tạo từ vật liệu đã qua sử dụng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, gian hàng ghi nhận khoảng 400 lượt tương tác và trao tặng hơn 50 phần quà cho khách tham quan.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ SATY giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong canh tác lúa, hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn nước và vật tư nông nghiệp.

Các giải pháp được doanh nghiệp giới thiệu gồm máy bay không người lái (drone), thiết bị AWD IoT và hệ thống điều khiển máy bơm nước. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp cũng hướng đến thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, góp phần phát triển sản xuất sạch và giảm tác động đến môi trường.

Lãnh đạo SATY ghi nhận 120 lượt tương tác, trong đó có 100 khách trải nghiệm sản phẩm và 20 khách mua hàng. Doanh nghiệp trao tặng 20 phần quà, bán ra 35 sản phẩm, đạt doanh thu khoảng 2 triệu đồng.

Không khí sôi động tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 vẫn được duy trì đến những giờ cuối của sự kiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…