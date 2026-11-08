Xếp hàng đổi rác lấy quà, 'săn' điểm trạm xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Gian hàng của báo Tuổi trẻ thu hút khách đổi rác lấy quà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 do báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024.

Hút hơn 4.400 lượt tương tác, lan tỏa thói quen sống có trách nhiệm

Trong không khí sôi động của sự kiện, khu vực gian hàng trải nghiệm của báo Tuổi Trẻ luôn trong tình trạng nhộn nhịp khách ra vào. Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân nhất chính là hoạt động "Đổi rác tái chế nhận quà".

Khách tham dự chỉ cần mang tối thiểu 5 đơn vị rác tái chế đến quầy ban tổ chức là có cơ hội nhận ngay các phần quà thiết thực như sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, các loại sản phẩm sữa của Vinamilk, Dutch Lady, các sản phẩm của TH Group, những sản phẩm thời trang bền vững của Faslink, xe máy điện VinFast cùng nhiều quà tặng từ các đơn vị đồng hành.

Các bạn trẻ thích thú tại gian hàng đổi rác lấy quà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động game tương tác "Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh" đưa người chơi đi qua 5 trạm nhiệm vụ.

Sau mỗi thử thách được xác nhận, người tham gia vừa tích lũy điểm đổi quà theo thể lệ, vừa được tiếp cận các kiến thức thiết thực để biến hành động xanh thành thói quen thường nhật trong gia đình.

Ngoài ra, mỗi lượt check-in, tương tác tại gian hàng còn mang đến cơ hội bốc thăm may mắn trúng nhiều phần quà thân thiện với môi trường.

Theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức, sức lan tỏa của chuỗi hoạt động tại gian hàng đã vượt mong đợi ban đầu: 2.213 người đăng ký tham gia game tương tác "Hộ chiếu xanh"; 1.500 lượt đăng ký sớm đêm nhạc concert của ngày hội và 713 lượt người tham gia tương tác trực tiếp tại hiện trường sự kiện.

Một khán giả may mắn nhận được phần quà là chiếc đèn bàn Philip do Signify tài trợ - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Tổng cộng, hệ thống ghi nhận 4.426 lượt tương tác, dữ liệu thu về từ người dùng, chỉ trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, khẳng định sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng đối với các sáng kiến tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Chương trình thay đổi nhận thức cho giới trẻ

Đến Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, anh Đan Trung (phường Cầu Kiệu) cho biết anh biết đến chương trình thông qua hoạt động đổi rác lấy quà.

Từ thông tin này, anh quyết định mang những vật dụng đã qua sử dụng đến sự kiện để tham gia đổi quà, đồng thời tìm hiểu thêm về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Nhiều khách tham quan đánh giá gian hàng đổi rác lấy quà của báo Tuổi trẻ rất ý nghĩa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo anh Trung, hoạt động đổi rác lấy quà tạo thêm động lực để mọi người thu gom, phân loại những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng thay vì bỏ chung vào rác sinh hoạt. Những món đồ tưởng chừng không còn giá trị có thể trở thành nguồn tài nguyên nếu được thu gom và xử lý đúng cách.

Không chỉ tham gia đổi rác, anh còn dành thời gian tham quan các gian hàng, tìm hiểu những sản phẩm và giải pháp hướng đến tiêu dùng bền vững được giới thiệu tại ngày hội.

Khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Những hoạt động trực quan, có sự tham gia của người dân như vậy giúp thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi hơn. Thay vì chỉ nghe tuyên truyền về phân loại rác hay tái chế, người tham gia có thể trực tiếp thực hiện và nhìn thấy giá trị từ hành động của mình", anh Trung đánh giá.

Các bạn sinh viên được tặng quà từ doanh nhân Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Bình Tây Food - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tay ôm cẩn thận túi đựng vỏ hộp giấy và chai nhựa đã được làm sạch, ép dẹp gọn gàng, bạn Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, phường Bình Thạnh) hào hứng khoe chậu sen đá nhỏ vừa đổi được tại quầy ban tổ chức.

"Nhóm tụi mình biết đến chương trình qua báo Tuổi Trẻ nên đã chủ động gom vỏ hộp sữa và đồ nhựa tái chế ở phòng trọ suốt cả tuần qua. Quy định chỉ cần 5 đơn vị rác là đổi được quà, rất dễ thực hiện. Đổi được cây sen đá xinh xắn và ý nghĩa, tụi mình thấy việc phân loại rác hằng ngày bỗng có ý nghĩa và nhiều niềm vui hơn hẳn", Minh Anh chia sẻ.

Gian hàng của báo Tuổi trẻ thu hút nhiều người - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, anh Trần Quốc Huy (34 tuổi, phường Tân Sơn Nhất) dắt theo con trai nhỏ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong cuốn "Hộ chiếu xanh".

"Chương trình thiết kế trò chơi tương tác qua 5 trạm xanh rất thông minh và trực quan. Mỗi trạm là một thử thách nhỏ về phân loại rác, nhận diện lối sống tuần hoàn hay mẹo giảm thải sinh hoạt", anh Huy cho hay.

Theo anh Huy, các chương trình vừa hữu ích về môi trường vừa kích thích tính tò mò, trí thông minh của các bạn nhỏ rất phù hợp. "Cháu nhỏ nhà mình rất thích thú vì vừa được đóng dấu mộc tích điểm, vừa hiểu được tại sao không nên vứt rác bừa bãi. Những hoạt động thực tế như thế này tạo thói quen tốt cho con trẻ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ nhắc nhở bằng lời nói", anh Huy chia sẻ.

Tại Ngày hội Việt Nam Xanh, Vinamilk trao quà là một số sản phẩm của hãng cho khác hàng may mắn- Ảnh: QUANG ĐỊNH

TH Group cũng tài trợ nhiều dòng sản phẩm làm quà tặng cho khách hàng tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những khách hàng may mắn nhận được phần quà từ Dutch Lady tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Khách mời của chương trình được tặng quà là sữa, nước trái cây của các đơn vị tài trợ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách tham quan may mắn nhận được quà từ các nhà tài trợ gồm mỹ phẩm thuần chay Cocoon, các loại sản phẩm sữa của Vinamilk, Dutch Lady, các loại nước trái cây, nước ép do Suntory PepsiCo tài trợ và trà vải, sữa chua của TH Group - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Những chậu cây xanh được ban tổ chức tặng cho các đơn vị tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…