Báo Tuổi Trẻ khánh thành trường học mới hơn 2,9 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành, điểm trường thôn Phước Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 7-11, Báo Tuổi Trẻ phối hợp UBND xã Tây Hòa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình 6 phòng học tại điểm trường thôn Phước Thịnh, Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành.

Công trình được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng kinh phí hơn 2,9 tỉ đồng. Trong đó Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 2,679 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, bạn đọc nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ; địa phương đối ứng hơn 257 triệu đồng.

Học trò háo hức: "Trường học mới thật là to"

Các đại biểu, nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành, điểm trường thôn Phước Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Khởi công từ tháng 4-2026, đến nay công trình đã hoàn thành, trường mới được trang bị hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh ở mỗi tầng, hành lang rộng rãi và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Thầy Huỳnh Ngọc Thi, hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm trường khu phố Phước Thịnh hiện có 8 lớp, dự kiến tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sau trận lũ cuối tháng 10-2025, do trường cũ xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, học sinh phải chuyển sang học tạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tây Hòa (cơ sở 2).

"Thay mặt nhà trường và các học sinh, tôi xin cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã chung tay xây dựng ngôi trường mới. Đây là nghĩa cử hết sức ý nghĩa, giúp giáo viên có nơi giảng dạy, học sinh được học tập trong môi trường an toàn.

Hiện tại nhà trường mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về bàn ghế, bảng, tivi và dụng cụ học tập để hoàn thiện điều kiện dạy và học", thầy Thi nói.

Trường mới 2 tầng được xây dựng khang trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Cô giáo và học sinh vui mừng trong phòng học mới - Ảnh: MINH CHIẾN

Em Phạm Tiểu Yến, học sinh lớp 5C thích thú khi được học tại trường mới - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhà vệ sinh được bố trí các bồn rửa tay - Ảnh: MINH CHIẾN

Các phòng học ngập tràn ánh sáng - Ảnh: MINH CHIẾN

Phía sau trường mới là dãy phòng học cũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Thích thú khi ngồi trong lớp học còn thơm mùi sơn mới, em Lương Phan Bảo Ngọc, học sinh lớp 5C nói: "Tụi em mong ước về trường mới này từ lâu, mỗi lần ba mẹ chở đi học, ngang qua thấy trường xây cao lên dần em mừng lắm. Trường có hành lang rộng, chúng em tha hồ vui chơi, nhà vệ sinh cũng sạch đẹp".

Còn em Nguyễn Ngọc Tường Lam, học sinh lớp 1D, chia sẻ: "Trường mới thật là to, em có thể tự đi bộ hay đi xe đạp vì trường rất gần nhà, em muốn trường mới sẽ có thêm thư viện để đọc truyện và khu vui chơi".

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng háo hức khi được chuyển về cơ sở mới. Cô Võ Thị Thu Uyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, cho biết trường cũ ẩm thấp, xuống cấp, việc dạy học không bảo đảm.

"Nay có trường mới khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, chúng tôi rất yên tâm công tác, còn các em cũng có điều kiện học tập tốt hơn", cô Uyên nói.

Ngôi trường được xây từ sự chung tay của cộng đồng

Học sinh, tập thể giáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhân dịp khánh thành, báo Tuổi Trẻ trao tặng 30 phần quà thiết yếu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; đồng thời hỗ trợ 5 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người 3 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng và hỗ trợ là 30 triệu đồng.

Công trình có sự chung tay đóng góp của nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đóng góp 4,328 tỉ đồng cho chương trình hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, dành 1,4 tỉ đồng xây dựng công trình; Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Humventures đóng góp 2,175 tỉ đồng, trong đó dành 600 triệu đồng xây trường; Công ty cổ phần BLUEMARQ Group đóng góp hơn 879 triệu đồng, dành 400 triệu đồng cho công trình.

Ngoài ra, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp 279 triệu đồng dành cho việc xây dựng trường học.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, cho hay việc đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ xây dựng trường học lần này là niềm vui và cũng là trách nhiệm của nhà trường trong việc chung tay chăm lo cho giáo dục, đặc biệt tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

"Chúng tôi mong muốn công trình sẽ giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh có môi trường học tập khang trang, an toàn hơn. Tôi cũng kỳ vọng các em sẽ nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ, tự tin theo đuổi con đường tương lai", ông Nhân nói.

Bà Trần Ngọc Anh, giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần BLUEMARQ Group, chia sẻ rằng sự phát triển của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng những thành quả kinh doanh, mà còn ở những giá trị tốt đẹp có thể mang lại cho xã hội. Đặc biệt, việc được đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ xây dựng một ngôi trường mới là một hoạt động ý nghĩa đối với BLUEMARQ Group và toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn.

"Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ của chúng tôi đều gửi gắm trong đó tình cảm và mong muốn các em có được môi trường học tập tốt hơn, có thêm điều kiện để nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Chúng tôi hy vọng rằng từ những phòng học này, sẽ có thêm nhiều ước mơ được chắp cánh, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước", bà Anh chia sẻ.

Xã Tây Hòa trao thư cảm ơn cho báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhà báo Phan Đắc (Báo Tuổi Trẻ) trao quà đến các giáo viên khó khăn - Ảnh: MINH CHIẾN

5 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trao quà cho các em học sinh - Ảnh: MINH CHIẾN



Học sinh háo hức nhận các món quà tại lễ khánh thành trường mới - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Trần Ngọc Anh, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần BLUEMARQ Group chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: MINH CHIẾN



Các em học sinh vui mừng khi nhận quà - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa trao quà cho các em học sinh - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng cho nhà trường - Ảnh: MINH CHIẾN

Hiệu trưởng nhà trường (ngoài cùng bên trái) trò chuyện với lãnh đạo xã Tây Hòa và nhà tài trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: MINH CHIẾN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa đánh giá ngôi trường mới không chỉ là khối công trình bê tông cốt thép đơn thuần, mà còn là món quà vô giá từ sự sẻ chia và niềm tin của các nhà tài trợ đã dành trọn cho thế hệ tương lai của xã Tây Hòa.

"Địa phương mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác và bảo quản tốt cơ sở vật chất; các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Các đoàn thể và phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện", ông Mười nói.

Báo Tuổi Trẻ vận động gần 30,9 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Nhà báo Phan Đắc, Phó giám đốc Trung tâm truyền thông số Tuổi Trẻ, cho biết trong năm 2025, báo Tuổi Trẻ đã vận động và phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ với tổng kinh phí gần 30,9 tỉ đồng. Trong đó, cứu trợ khẩn cấp 980 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế và Đà Nẵng 1 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở và tái thiết địa phương 3,792 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học 3,6 tỉ đồng; hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập và chăm lo giáo viên, học sinh 7,526 tỉ đồng; hỗ trợ sinh kế, phục hồi sản xuất cho người dân tại 10 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí 14 tỉ đồng. "Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành, điểm trường thôn Phước Thịnh là kết quả của sự chung tay giữa các doanh nghiệp, bạn đọc báo Tuổi Trẻ và chính quyền địa phương, góp phần chuyển nguồn đóng góp hỗ trợ sau thiên tai thành công trình giáo dục có giá trị sử dụng lâu dài. Thông qua các hoạt động cứu trợ và tái thiết sau bão lũ, báo Tuổi Trẻ tiếp tục phát huy vai trò kết nối nguồn lực xã hội, đồng hành cùng các địa phương chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai Nhân dịp này, cũng xin chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhân kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển vào ngày 11-11-2026 và Công ty CP BLUEMARQ Group nhân kỷ niệm 23 năm thành lập vào ngày 13-11-2026", nhà báo Phan Đắc nói.