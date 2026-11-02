Sôi nổi tranh luận về giá cả ở căng tin trường học

Bạn đọc có nhiều đề xuất để giảm mức giá bán ra từ các chủ thầu căng tin trường học - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng cơ chế đấu giá căng tin trường học chọn bên trả tiền mặt bằng cao nhất đang vô tình tạo ra sự độc quyền, học sinh phải tiêu dùng dịch vụ với mức giá... cao.

Lẽ ra căng tin nên ưu đãi cho học sinh

Theo ý kiến của nhiều bạn đọc, câu chuyện chai nước bị đội giá trong sân trường không phải là cá biệt.

Tình trạng kinh doanh độc quyền, giá 'chát' đang bao vây hầu hết các khu vực khép kín từ trường học, bệnh viện cho đến sân bay. Tuy nhiên, trong khi hành khách đi máy bay là những người đã làm ra tiền, thì người dùng tại trường học và bệnh viện lại khác.

Bạn đọc Hiền ý kiến: "So sánh giữa những người đã làm ra tiền với những học sinh còn sống dựa vào gia đình là chưa đúng".

Học sinh chưa có thu nhập, còn người bệnh vốn đã chịu nhiều áp lực chi phí. Việc đẩy giá căng tin để bù chi phí thầu bị coi là nhẫn tâm.

Bạn đọc Loan phân tích: "Tiêu chí quan trọng nhất là cung cấp suất ăn cho học sinh đảm bảo giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm với giá thành phù hợp. Không thể lấy lý do là trả tiền thầu giá cao để thắng thầu, làm lợi cho những người không phải là học sinh là tiêu chí".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hiển thẳng thắn: "Đáng lẽ ra trong trường học bán cho học sinh phải ưu đãi hay trợ giá để thấp hơn giá bên ngoài, thì việc cao hơn gấp rưỡi đúng là phải thay đổi trong thời gian tới. Là phụ huynh thật khó để chấp nhận tồn tại việc này nữa".

Do giá trong trường đắt, nhiều học sinh ra ngoài mua thức ăn đồ uống. Bạn đọc khác phản ánh thêm: "Vì vậy hàng quán luôn mọc ở cổng trường, làm ảnh hưởng giao thông mỗi khi tan học".

Giải pháp kiểm soát giá trần

Tài khoản Khoanhkhac đề xuất giải pháp đấu thầu ngược và chỉ ra: "Sao không đấu giá theo chất lượng suất ăn và giá thức ăn? Nhà thầu nào có chất lượng dịch vụ cao nhất và giá thấp nhất sẽ được nhận".

Ngoài vấn đề không phải đấu thầu mặt bằng giá cao, bạn đọc hiến kế nhà trường nên quy định giá trần hàng hóa căng tin - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bên cạnh đó, giải pháp khống chế giá nhận được rất nhiều sự đồng tình để trị "vấn nạn" nâng giá.

Một bạn đọc góp ý: "Vấn đề không phải đấu thầu mặt bằng giá cao, mà là trường không quy định giá trần hàng hóa căng tin. Chỉ cần thêm quy định giá hàng hóa không được cao hơn giá bán lẻ siêu thị 10-20% khi đấu thầu là đã dẹp được ít nhất 50% sản phẩm có giá cao".

Bạn đọc Đoàn Hòa nhấn mạnh: "Đấu giá căng tin trường học phải giống như mua sắm tài sản công, ai trả giá thấp nhất thì trúng, chứ giá cao nhất trúng thì còn gì để nói nữa?".

Căng tin bệnh viện giá cũng cao hơn bên ngoài Một bạn đọc để lại bình luận: "Điều này còn nhức nhối kinh khủng ở các căng tin tại bệnh viện. Giá tạp hóa trong bệnh viện cao trong khi nhiều hàng hóa chất lượng không tương xứng".

Minh chứng cho tình trạng này, bạn đọc Hai dẫn chứng thực tế từ địa phương: "Ở bệnh viện, căng tin bán chiếc chiếu chất lượng kém cho người nuôi bệnh giá 70.000 đồng trong khi ở chợ cách đó 500 - 600m giá 30.000 - 40.000 đồng. Cần kiểm soát mức giá trần và yêu cầu tất cả căng tin đều phải xuất hóa đơn bán lẻ để quản lý thuế cho đúng và đủ".