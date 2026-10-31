Vụ bữa cơm 640.000 đồng ở Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động quán cơm Bà Chín

Quán cơm thuê trên đất xây dựng trái phép - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 31-10, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang tiếp tục rà soát, xử lý các vụ việc liên quan đến quán cơm Bà Chín.

Theo ông Tân, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc liên quan đến quán cơm này, trong bối cảnh liên tiếp phát sinh những vấn đề cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Ông này cũng cho biết các kiểm tra, rà soát bao gồm cả vấn đề kinh doanh, giá cả, hoạt động trên công trình xây dựng trái phép, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Từ đó, báo cáo Chủ tịch UBND xã có chỉ đạo.

"Các bộ phận chuyên môn sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND xã để có chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo", ông Tân cho biết.

Chính quyền cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của quán cơm Bà Chín - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phòng Kinh tế cũng tiếp tục rà soát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khu đất nơi quán cơm Bà Chín đang hoạt động.

Theo đó, UBND xã Nghĩa Giang đã xử phạt chủ đất 15 triệu đồng do xây dựng các hạng mục trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Quyết định xử phạt đồng thời yêu cầu chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, đến nay, các công trình vi phạm vẫn chưa được khắc phục theo yêu cầu.

Ông Tân cho biết vụ việc xảy ra trước thời điểm sáp nhập xã. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt đối với chủ đất. Riêng việc khắc phục hậu quả, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định pháp luật để xác định hướng xử lý phù hợp.

Đáng chú ý, khi được hỏi về tình hình thực hiện quyết định xử phạt, ông Tân cho biết hiện chưa nắm cụ thể hạng mục nào đã được khắc phục. Đối với khoản tiền phạt 15 triệu đồng, ông H đã chấp hành.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đức, một tài xế, đăng tải phản ánh trên mạng xã hội về việc nhóm khách 4 người ghé quán cơm Bà Chín dùng bữa nhưng nhận hóa đơn 640.000 đồng. Nhóm khách gọi nửa con gà luộc, một đĩa thịt kho trứng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh cải thịt và cơm. Trong đó, chỉ có 2 người dùng bữa.

Theo hóa đơn, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao, ông Đức phản ứng. Sau đó, phía quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng.

Giải thích về sự việc, phía quán cơm Bà Chín cho biết nhóm khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy đĩa nên nhân viên tính giá 300.000 đồng. Chủ quán cũng thừa nhận không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ. Trong khi đó, ông Đức khẳng định không gọi thêm gà.

Sau phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Nghĩa Giang đã kiểm tra và xác định quán có một số vi phạm. Cụ thể, món canh cải được bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng, trong khi món gà luộc không có trong bảng giá niêm yết.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, tổ chức họp và tiến hành các bước xử lý hành chính tiếp theo.