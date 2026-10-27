Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, đĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa'

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Một tài xế phản ánh quán cơm ven đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tính bữa ăn 640.000 đồng, trong đó nửa con gà có giá 300.000 đồng.

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, dĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa' - Ảnh 1.

Quán cơm bị tố nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: ANH ĐỨC

Ngày 27-10, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video, hình ảnh phản ánh một quán cơm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tố "chặt chém" khách. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít ý kiến quan tâm đến giá cả các món ăn tại quán.

Theo nội dung phản ánh, nhóm khách vào quán ăn cơm bình dân nhưng khi thanh toán lại nhận hóa đơn lên đến 640.000 đồng. Cho rằng số tiền quá cao so với số lượng và chất lượng món ăn, khách phản ứng, dẫn đến tranh cãi với nhân viên quán.

Bữa cơm 640.000 đồng khiến tài xế 'tá hỏa'

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế trong vụ việc, cho biết hôm đó ông lái xe từ miền Bắc vào, di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rồi rẽ xuống đường dẫn cao tốc, ghé quán cơm Bà Chín để ăn uống.

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, dĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa' - Ảnh 2.

Ông Đức gọi nửa con gà luộc và được đưa hóa đơn giá 300.000 đồng - Ảnh: ANH ĐỨC

Theo ông Đức, khi vào quán, ông hỏi cơm bình dân và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm. 

Theo ông Đức quán không niêm yết giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá khi khách gọi món.

Ông Đức cho biết, đoàn ông có 4 người, vào gọi món cho cả nhóm cùng ăn. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ có hai người dùng bữa, còn một người già và trẻ em thì không. 

Sau bữa ăn, ông Đức bất ngờ khi được thông báo tổng số tiền phải thanh toán là 640.000 đồng. Cụ thể, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, dĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa' - Ảnh 3.

Hóa đơn tính tiền khiến ông Đức phản ứng và cho rằng quán cơm "chặt chém" - Ảnh: ANH ĐỨC

Cho rằng đây là mức giá quá cao đối với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng với nhân viên quán. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi.

Theo lời tài xế, sau khi khách phản ứng, nhân viên quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Tổng số tiền bữa ăn vì vậy giảm từ 640.000 đồng xuống 590.000 đồng.

Điều khiến ông Đức bức xúc không chỉ là số tiền phải trả, mà còn là cách ứng xử của phía quán ăn khi hai bên xảy ra bất đồng. Ông Đức cho biết ông bị xúc phạm khi phản ứng về mức giá.

"Chúng tôi lái xe chỉ mong được ăn bữa bình dân và được tôn trọng. Xưa giờ Quảng Ngãi luôn là vùng đất rất hiếu khách, mà lần này tôi bị họ chửi quá, Quảng Ngãi làm tôi rất buồn".

Chủ quán cơm lên tiếng, chính quyền vào cuộc

Liên quan vụ việc, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm Bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Trinh cho rằng sự việc thực tế không hoàn toàn giống như những gì đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ quán thừa nhận phía quán không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ.

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, dĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa' - Ảnh 1.

Sau khi nhóm khách phản ứng, phía quán cơm giảm giá nửa con gà xuống còn 250.000 đồng - Ảnh cắt từ clip

Giải thích về phần gà luộc bị tính 300.000 đồng, bà Trinh cho biết quán bán hai loại gà, một loại giá 400.000 đồng/con và loại còn lại giá 500.000 đồng/con. Nhóm khách của ông Đức gọi loại gà kiến có giá 500.000 đồng/con.

"Khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy dĩa nên nhân viên đã bỏ thêm. Thực tế gà chúng tôi bán giá 250.000 đồng/nửa con. Do bỏ thêm nên nhân viên tính tiền 300.000 đồng/nửa con gà" - bà Trinh nói. 

Đối với giá những món ăn còn lại, bà Trinh cho biết quán đã áp dụng mức giá này từ lâu. Theo bà, mỗi ngày quán phục vụ nhiều đoàn khách nhưng trước đó chưa ghi nhận phản ánh về giá bán. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào cũng liên tục tăng.

Bà Trinh cho hay thời điểm xảy ra tranh cãi, bà không có mặt tại quán. Sau khi được nhân viên gọi điện thông báo khách phản ứng vì cho rằng giá cao, "chặt chém", bà đã yêu cầu nhân viên điều chỉnh giá phần gà xuống còn 250.000 đồng.

"Mình chấp nhận như vậy để cho xong chuyện, nếu tôi ở đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, do hai bên không hiểu nhau dẫn đến câu chuyện như vậy. Dù thế, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến vị khách vì những trải nghiệm không hay này", bà Trinh nói.

Theo tìm hiểu, quán cơm Bà Chín đã hoạt động hơn 40 năm. Trước đây, quán kinh doanh tại Bình Sơn, sau đó chuyển vào Mộ Đức và mới dời về địa điểm hiện tại ở xã Nghĩa Giang được vài tháng.

Trong khi tài xế cho rằng bữa cơm bị tính giá quá cao và không được báo giá trước, phía chủ quán khẳng định giá bán các món ăn là hợp lý, đồng thời lý giải việc tính thêm tiền phần gà là do khách yêu cầu tăng khẩu phần.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan quán cơm Bà Chín.

Theo ông Lực, UBND xã đã chuyển thông tin cho phòng chuyên môn xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí sau khi có kết quả.

Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, dĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa' - Ảnh 5.Vụ du khách tố bị 'chặt chém' 1kg cá bò hòm 2,9 triệu đồng ở Nha Trang: Xử phạt nhà hàng 20 triệu

UBND phường Nha Trang đã xử phạt hơn 20 triệu đồng đối với chủ nhà hàng bị du khách tố "chặt chém" 1kg cá bò hòm giá 2,9 triệu đồng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chặt chém cơm bà chín xã nghĩa giang quảng ngãi quán cơm chặt chém

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất