Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, đĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa'

Quán cơm bị tố nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: ANH ĐỨC

Ngày 27-10, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video, hình ảnh phản ánh một quán cơm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tố "chặt chém" khách. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít ý kiến quan tâm đến giá cả các món ăn tại quán.

Theo nội dung phản ánh, nhóm khách vào quán ăn cơm bình dân nhưng khi thanh toán lại nhận hóa đơn lên đến 640.000 đồng. Cho rằng số tiền quá cao so với số lượng và chất lượng món ăn, khách phản ứng, dẫn đến tranh cãi với nhân viên quán.

Bữa cơm 640.000 đồng khiến tài xế 'tá hỏa'

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế trong vụ việc, cho biết hôm đó ông lái xe từ miền Bắc vào, di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rồi rẽ xuống đường dẫn cao tốc, ghé quán cơm Bà Chín để ăn uống.

Ông Đức gọi nửa con gà luộc và được đưa hóa đơn giá 300.000 đồng - Ảnh: ANH ĐỨC

Theo ông Đức, khi vào quán, ông hỏi cơm bình dân và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm.

Theo ông Đức quán không niêm yết giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá khi khách gọi món.

Ông Đức cho biết, đoàn ông có 4 người, vào gọi món cho cả nhóm cùng ăn. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ có hai người dùng bữa, còn một người già và trẻ em thì không.

Sau bữa ăn, ông Đức bất ngờ khi được thông báo tổng số tiền phải thanh toán là 640.000 đồng. Cụ thể, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Hóa đơn tính tiền khiến ông Đức phản ứng và cho rằng quán cơm "chặt chém" - Ảnh: ANH ĐỨC

Cho rằng đây là mức giá quá cao đối với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng với nhân viên quán. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi.

Theo lời tài xế, sau khi khách phản ứng, nhân viên quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Tổng số tiền bữa ăn vì vậy giảm từ 640.000 đồng xuống 590.000 đồng.

Điều khiến ông Đức bức xúc không chỉ là số tiền phải trả, mà còn là cách ứng xử của phía quán ăn khi hai bên xảy ra bất đồng. Ông Đức cho biết ông bị xúc phạm khi phản ứng về mức giá.

"Chúng tôi lái xe chỉ mong được ăn bữa bình dân và được tôn trọng. Xưa giờ Quảng Ngãi luôn là vùng đất rất hiếu khách, mà lần này tôi bị họ chửi quá, Quảng Ngãi làm tôi rất buồn".

Chủ quán cơm lên tiếng, chính quyền vào cuộc

Liên quan vụ việc, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm Bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Trinh cho rằng sự việc thực tế không hoàn toàn giống như những gì đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ quán thừa nhận phía quán không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ.

Sau khi nhóm khách phản ứng, phía quán cơm giảm giá nửa con gà xuống còn 250.000 đồng - Ảnh cắt từ clip

Giải thích về phần gà luộc bị tính 300.000 đồng, bà Trinh cho biết quán bán hai loại gà, một loại giá 400.000 đồng/con và loại còn lại giá 500.000 đồng/con. Nhóm khách của ông Đức gọi loại gà kiến có giá 500.000 đồng/con.

"Khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy dĩa nên nhân viên đã bỏ thêm. Thực tế gà chúng tôi bán giá 250.000 đồng/nửa con. Do bỏ thêm nên nhân viên tính tiền 300.000 đồng/nửa con gà" - bà Trinh nói.

Đối với giá những món ăn còn lại, bà Trinh cho biết quán đã áp dụng mức giá này từ lâu. Theo bà, mỗi ngày quán phục vụ nhiều đoàn khách nhưng trước đó chưa ghi nhận phản ánh về giá bán. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào cũng liên tục tăng.

Bà Trinh cho hay thời điểm xảy ra tranh cãi, bà không có mặt tại quán. Sau khi được nhân viên gọi điện thông báo khách phản ứng vì cho rằng giá cao, "chặt chém", bà đã yêu cầu nhân viên điều chỉnh giá phần gà xuống còn 250.000 đồng.

"Mình chấp nhận như vậy để cho xong chuyện, nếu tôi ở đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, do hai bên không hiểu nhau dẫn đến câu chuyện như vậy. Dù thế, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến vị khách vì những trải nghiệm không hay này", bà Trinh nói.

Theo tìm hiểu, quán cơm Bà Chín đã hoạt động hơn 40 năm. Trước đây, quán kinh doanh tại Bình Sơn, sau đó chuyển vào Mộ Đức và mới dời về địa điểm hiện tại ở xã Nghĩa Giang được vài tháng.

Trong khi tài xế cho rằng bữa cơm bị tính giá quá cao và không được báo giá trước, phía chủ quán khẳng định giá bán các món ăn là hợp lý, đồng thời lý giải việc tính thêm tiền phần gà là do khách yêu cầu tăng khẩu phần.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan quán cơm Bà Chín.

Theo ông Lực, UBND xã đã chuyển thông tin cho phòng chuyên môn xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí sau khi có kết quả.