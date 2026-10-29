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Bữa cơm 640.000 ở Quảng Ngãi: Món gà không niêm yết giá, có món bán cao hơn giá niêm yết

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại quán cơm Bà Chín ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi và bước đầu ghi nhận một số vi phạm.

Vụ bữa cơm 640.000 ở Quảng Ngãi: Món gà không niêm yết giá, có món bán cao hơn niêm yết - Ảnh 1.

Quán cơm Bà Chín trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Liên quan đến vụ tài xế "tố" quán cơm Bà Chín ở Quảng Ngãi bán giá cao, ngày 29-10, ông Nguyễn Tấn Lực - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xác minh nội dung báo chí phản ánh.

Qua kiểm tra quán cơm nêu trên, bước đầu đoàn liên ngành xác định có một số vi phạm.

Cụ thể, món canh cải bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng. Món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm và tổ chức họp, tiến hành các bước xử lý hành chính tiếp theo.

Như đã phản ánh, ông Nguyễn Văn Đức, tài xế, phản ánh lên mạng xã hội, cho biết nhóm 4 người ghé quán Bà Chín và gọi các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa thịt kho trứng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh cải thịt và cơm. Trong đó, chỉ có 2 người dùng bữa.

Khi thanh toán, nhóm khách được thông báo tổng số tiền 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao, ông Đức phản ứng. Sau đó, phía quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng.

Phía quán cơm Bà Chín cho biết nhóm khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy đĩa nên nhân viên tính giá 300.000 đồng. Chủ quán cũng thừa nhận phía quán không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ. Trong khi đó, ông Đức cho biết ông không hề gọi thêm gà.

Vụ bữa cơm 640.000 ở Quảng Ngãi: Món gà không niêm yết giá, có món bán cao hơn niêm yết - Ảnh 3.Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, đĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa'

Một tài xế phản ánh quán cơm ven đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tính bữa ăn 640.000 đồng, trong đó nửa con gà có giá 300.000 đồng.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: quảng ngãi cơm bà chín xã nghĩa giang quán cơm bà chín cơm 640 nghìn Quảng Ngãi

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