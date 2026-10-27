Bữa cơm 640.000 đồng ở Quảng Ngãi: Quán ăn cần công khai giá cả rõ ràng

Sau khi dùng bữa và thanh toán, thực khách cho rằng mức giá quá cao và hai bên xảy ra tranh cãi - Ảnh cắt từ clip.

Sau các bài viết của Tuổi Trẻ về vụ tài xế phản ánh quán cơm Bà Chín trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tính tiền bữa ăn 640.000 đồng, nhiều bạn đọc đã gửi bình luận bày tỏ sự quan tâm đến giá cả và cách phục vụ tại các quán ăn.

Họ cho rằng đắt hay rẻ còn tùy vào chất lượng, khẩu phần và cách đánh giá của mỗi người. Tuy nhiên, điều quan trọng là khách cần được biết giá trước khi gọi món.

Giá bữa cơm khiến nhiều người bất ngờ

Trong các bình luận gửi về Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức giá một số món ăn quen thuộc, nhất là rau lang luộc và cơm trắng.

Bạn đọc TRẦN QUANG DINH bình luận: "Ôi trời! Dĩa rau lang luộc mà 60.000đ. Còn tô cơm là 50.000đ? Chặt chém dữ vậy nè!" Cùng sự ngạc nhiên, bạn đọc VÕ TƯ viết: "Bình dân mà đĩa cơm trắng 50k, rau luộc 60k vậy".

Nửa con gà luộc được chủ quán cho biết là loại gà kiến, có giá bán 500.000 đồng/ con - Ảnh: ANH ĐỨC

Bạn đọc Along, ở Mộ Đức, cho rằng mức giá các món ăn tại quán cao hơn so với những quán cơm bình dân mà mình biết.

Theo bạn đọc này, tại khu vực Quảng Ngãi, một đĩa rau giá 30.000 đồng hay thịt kho trứng 100.000 đồng đã là mức khá cao.

Những ý kiến trên cho thấy sự khác biệt giữa mức giá khách hàng hình dung khi bước vào một quán cơm bình dân và số tiền thực tế phải thanh toán.

Hóa đơn quán cơm bà Chín đưa cho khách hàng dẫn đến vụ tranh cãi - Ảnh: ANH ĐỨC

Tuy nhiên, việc đánh giá một bữa ăn đắt hay rẻ cũng cần xét đến khẩu phần, nguyên liệu và cách chế biến. Vì vậy, nhiều bạn đọc cho rằng điều cần thiết là quán ăn thông tin rõ giá từng món, để khách cân nhắc trước khi lựa chọn.

Đắt rẻ tùy lựa chọn, nhưng giá cần rõ ràng

Bên cạnh những ý kiến về mức giá, nhiều bạn đọc cho rằng điều đáng quan tâm hơn trong vụ việc là quán không niêm yết và không thông báo giá trước khi phục vụ.

Bạn đọc Vương chia sẻ: "Đi du lịch hay đi làm xa, ngại nhất là vào quán ăn không niêm yết giá rõ ràng. Ăn xong tính tiền mới tá hỏa vì hóa đơn quá cao, tranh cãi thì mất thời gian mà không nói ra lại ấm ức".

Chủ quán ăn cho rằng sự việc đáng tiếc do hai bên chưa hiểu nhau. Dù vậy, bà cũng bày tỏ chia sẻ vì những trải nghiệm không tốt của khách - Ảnh: ANH ĐỨC

Ý kiến này nhận được sự đồng cảm bởi với những người thường xuyên di chuyển đường dài, việc ghé quán ăn chủ yếu để nghỉ ngơi, dùng bữa rồi tiếp tục hành trình. Nếu giá cả không rõ ràng, những bất đồng khi thanh toán có thể khiến cả khách lẫn chủ quán mất thời gian, không thoải mái.

Ở góc nhìn khác, một số bạn đọc cho rằng khách hàng cũng cần chủ động tìm hiểu giá, thay vì chỉ trông chờ vào việc quán thông báo.

Bạn đọc Lê nhận xét cả người bán lẫn người mua đều có điều cần rút kinh nghiệm. Quán nên niêm yết giá, còn khách khi chưa rõ giá bán cũng nên hỏi trước khi gọi món.

Cùng quan điểm, bạn đọc Hữu Nhân chia sẻ: "Kinh nghiệm là phải hỏi giá trước cho chắc ăn. Phần thêm cũng vậy. Nhưng quán bán đã lâu rồi sao không treo bảng giá cho khách hàng biết cũng như không báo giá khi khách quan gọi món."

Một số bạn đọc cũng mong cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh để làm rõ sự việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cả khách hàng và cơ sở kinh doanh.