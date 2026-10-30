Quán cơm bị khách tố 'bán đắt' thuê trên đất xây trái phép

Quán cơm Bà Chín - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 30-10, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phía quán cơm Bà Chín về hành vi vi phạm quy định niêm yết giá, hiện đang trình ban hành quyết định xử phạt.

Không chỉ liên quan đến việc niêm yết giá, khu đất đặt quán cơm này còn có các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được khắc phục theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, bà Trần Thị Mỹ Trinh thuê mặt bằng có nhà xây dựng trên đất của ông L.Q.H. (ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để kinh doanh quán cơm trên thửa đất số 2655.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông H. đã xây dựng các công trình phục vụ hoạt động kinh doanh trên phần đất nông nghiệp thuộc thửa đất này, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, các hạng mục vi phạm gồm đổ bê tông làm sân với diện tích hơn 382m², xây dựng tường bao hơn 944m² và dựng mái hiên hơn 420m². Tổng diện tích vi phạm được xác định là 1.747m².

Ngày 5-5, UBND xã Nghĩa Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, khu vực quán hiện vẫn được xây tường gạch cao khoảng 2m, phía trên lợp tôn, nền đổ bê tông kiên cố. Các hạng mục xây dựng vi phạm trên thửa đất số 2655 vẫn chưa được khắc phục, dù đã quá thời hạn yêu cầu khoảng 5 tháng.

Ông Nguyễn Thế Tân cho biết vụ việc xảy ra trước thời điểm sáp nhập xã. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đất. Riêng biện pháp khắc phục hậu quả, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định để có hướng xử lý đúng pháp luật.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang phát hiện ông H. đặt bảng quảng cáo và tập kết một số vật dụng trên thửa đất số 1324, tờ bản đồ số 68, diện tích hơn 118m², loại đất BHK, thuộc đất do UBND xã quản lý. Đây là phần diện tích còn lại sau khi thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phòng Kinh tế xã đã yêu cầu ông H. tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di dời vật dụng và khôi phục hiện trạng ban đầu. Đến nay ông H. đã chấp hành, hoàn thành việc tháo dỡ và di dời theo yêu cầu.

Cơ quan chức năng xác định nhiều công trình xây dựng phục vụ kinh doanh ở quán cơm này xây dựng trên đất nông nghiệp - Ảnh: NGUYỄN YÊN