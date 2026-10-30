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Quán cơm bị khách tố 'bán đắt' thuê trên đất xây trái phép

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Nhiều công trình phục vụ kinh doanh của quán cơm Bà Chín được xây trên phần đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tổng diện tích vi phạm được xác định là 1.747m².

Quán cơm 'bị khách tố bán đắc' có nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 2.

Quán cơm Bà Chín - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 30-10, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phía quán cơm Bà Chín về hành vi vi phạm quy định niêm yết giá, hiện đang trình ban hành quyết định xử phạt.

Không chỉ liên quan đến việc niêm yết giá, khu đất đặt quán cơm này còn có các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được khắc phục theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, bà Trần Thị Mỹ Trinh thuê mặt bằng có nhà xây dựng trên đất của ông L.Q.H. (ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để kinh doanh quán cơm trên thửa đất số 2655.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông H. đã xây dựng các công trình phục vụ hoạt động kinh doanh trên phần đất nông nghiệp thuộc thửa đất này, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, các hạng mục vi phạm gồm đổ bê tông làm sân với diện tích hơn 382m², xây dựng tường bao hơn 944m² và dựng mái hiên hơn 420m². Tổng diện tích vi phạm được xác định là 1.747m².

Ngày 5-5, UBND xã Nghĩa Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, khu vực quán hiện vẫn được xây tường gạch cao khoảng 2m, phía trên lợp tôn, nền đổ bê tông kiên cố. Các hạng mục xây dựng vi phạm trên thửa đất số 2655 vẫn chưa được khắc phục, dù đã quá thời hạn yêu cầu khoảng 5 tháng.

Ông Nguyễn Thế Tân cho biết vụ việc xảy ra trước thời điểm sáp nhập xã. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đất. Riêng biện pháp khắc phục hậu quả, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định để có hướng xử lý đúng pháp luật.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang phát hiện ông H. đặt bảng quảng cáo và tập kết một số vật dụng trên thửa đất số 1324, tờ bản đồ số 68, diện tích hơn 118m², loại đất BHK, thuộc đất do UBND xã quản lý. Đây là phần diện tích còn lại sau khi thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phòng Kinh tế xã đã yêu cầu ông H. tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di dời vật dụng và khôi phục hiện trạng ban đầu. Đến nay ông H. đã chấp hành, hoàn thành việc tháo dỡ và di dời theo yêu cầu.

Quán cơm 'bị khách tố bán đắc' có nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng xác định nhiều công trình xây dựng phục vụ kinh doanh ở quán cơm này xây dựng trên đất nông nghiệp - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Quán cơm Bà Chín bị khách tố bán giá quá cao

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đức, một tài xế, đăng tải phản ánh trên mạng xã hội về việc nhóm khách 4 người ghé quán cơm Bà Chín dùng bữa nhưng nhận hóa đơn 640.000 đồng. Nhóm khách gọi nửa con gà luộc, một đĩa thịt kho trứng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh cải thịt và cơm. Trong đó, chỉ có 2 người dùng bữa.

Theo hóa đơn, nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao, ông Đức phản ứng. Sau đó phía quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng.

Giải thích về sự việc, phía quán cơm Bà Chín cho biết nhóm khách gọi nửa con gà nhưng yêu cầu bỏ thêm cho đầy đĩa nên nhân viên tính giá 300.000 đồng. Chủ quán cũng thừa nhận không thông báo giá các món ăn cho nhóm khách trước khi phục vụ. Trong khi đó, ông Đức khẳng định không gọi thêm gà.

Sau đó, đoàn liên ngành của xã Nghĩa Giang đi kiểm tra xác định có một số vi phạm. Cụ thể, món canh cải bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng. Món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm và tổ chức họp, tiến hành các bước xử lý hành chính tiếp theo.

Quán cơm 'bị khách tố bán đắc' có nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 4.Quán cơm bán nửa con gà luộc, đĩa rau lang, đĩa thịt kho và một tô canh giá 640 ngàn, tài xế 'tá hỏa'

Một tài xế phản ánh quán cơm ven đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tính bữa ăn 640.000 đồng, trong đó nửa con gà có giá 300.000 đồng.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: tỉnh Quảng Ngãi đất đai quán cơm xã nghĩa giang

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