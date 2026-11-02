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Đi học là nghĩa vụ bắt buộc: Chính sách nhân văn

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THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Nghị định số 353 chuyển dịch từ tư duy 'quyền lợi' sang 'nghĩa vụ học tập bắt buộc' đối với cấp tiểu học và THCS đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận mạnh mẽ từ đông đảo bạn đọc.

Nghị định mới: Trẻ bán vé số, không giấy tờ tùy thân thì 'bắt buộc' đi học bằng cách nào? - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bài viết "Từ hôm nay 1-11, đi học không còn là 'quyền lợi' mà là 'nghĩa vụ bắt buộc'" đăng trên Tuổi Trẻ, đã nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc, dư luận.

Bên cạnh việc hoan nghênh quyết sách mang tính bước ngoặt này, không ít bạn đọc cũng gửi gắm nhiều trăn trở, hiến kế thực tế nhằm đảm bảo không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.

Đi học là "nghĩa vụ bắt buộc": Bước ngoặt nâng cao dân trí

Ngay khi quy định mới có hiệu lực, phần lớn ý kiến bạn đọc đều bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao tầm nhìn của chính sách.

Một bạn đọc của Tuổi Trẻ đã khẳng định: "Thông điệp quá tuyệt vời. Các con có thể lựa chọn nghề nghiệp phù hợp năng lực khi đủ tuổi trưởng thành sau lớp 12. Còn lại các con cần được đến trường để học làm người".

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Do Quynh không giấu được sự xúc động: "Một quyết sách vô cùng sáng suốt, vô cùng đúng đắn. Biết ơn rất nhiều quyết sách này".

Nhiều người nhìn nhận rằng việc bắt buộc hoàn thành bậc THCS là nền tảng tất yếu để nâng cao trình độ xã hội.

Một bạn đọc khác phân tích sâu hơn về thực tế: "Thời buổi bây giờ đi học dễ dàng, hầu như xã, phường nào cũng có trường tiểu học và THCS hết... Đi học không tốn học phí thì cố cho con cái học để có cơ hội vào học các trường trung cấp, cao đẳng nghề, ra trường có việc làm ổ định hơn".

Sự kỳ vọng vào tương lai giáo dục cũng được thể hiện rõ qua mong muốn của bạn đọc Việt Hyundai: "Hoan nghênh Nhà nước, từng bước nâng cấp lên THPT nữa ạ", cùng lời nhắn nhủ ngắn gọn của bạn đọc Hưng: "Mong các em vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình".

Bên cạnh đó, chính sách mới cũng mở ra góc nhìn nhân văn hơn đối với nhóm học sinh cá biệt.

Bạn đọc Thu hiến kế: "Quá hay! Trước đây học sinh học chưa tốt hoặc quậy phá thì lại bị nhà trường buộc thôi học, điều này rất phi lý. Những học sinh cá biệt đáng lẽ phải được giáo dục nhiều hơn. Nên giao các em học sinh cá biệt vào trường quân đội ạ. Chứ các e ấy học chung với các bạn là xác định các bạn khác không học được gì".

Những rào cản thực tế và bài toán an sinh cần lời giải

Bên cạnh niềm hân hoan, dòng chảy dư luận cũng đặt ra những trăn trở rất đời thường, đặc biệt là góc khuất về kinh tế của các gia đình nghèo.

Một bạn đọc chia sẻ câu chuyện nhức nhối: "Ở miền quê Sóc Trăng (cũ) có rất nhiều trẻ em (trong độ tuổi đi học) hằng ngày đi bán vé số. Như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Do gia đình hay do trường học? Tôi có hỏi thì các em cho biết không thích đi học, thích đi bán vé số để có tiền...".

Trăn trở về áp lực mưu sinh, bạn đọc Hoan đặt câu hỏi: "Trẻ dưới 18 tuổi không học hết THCS đa số là nghèo, phải làm thuê hoặc bán vé số phụ kinh tế gia đình. 

Vậy ban ngày các cháu lo kiếm tiền đêm về mệt mỏi tâm trí đâu mà học, nếu bắt buộc thì có hỗ trợ kinh tế cho gia đình các cháu không?".

Nỗi lo về những đối tượng yếu thế, không có chỗ dựa cũng được bạn đọc Gila bày tỏ sâu sắc: "Vẫn còn thấy các lớp tình thương chỉ vì các em không có giấy tờ, không có khai sinh, lang thang, cơ nhỡ... 

Vậy nghị định này khi có hiệu lực có đảm bảo tất cả các đối tượng trẻ em đều được đi học bất kể các em có giấy tờ hay không, bất kể các em có tiền hay không?! Kinh phí như nào, ai là người chịu trách nhiệm...".

Đồng quan điểm, bạn đọc Xuyến bày tỏ: "Đây là một thực tế cần được quan tâm đúng mức. Rất mong sẽ có chính sách tốt nhất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, để ai cũng được học hành tùy theo sức học của mình".

Để "nghĩa vụ bắt buộc" thực sự khả thi, nhiều bạn đọc cho rằng cần có sự thay đổi mạnh mẽ về chi phí và cơ sở vật chất.

Bạn đọc Thành thẳng thắn đưa ra điều kiện: "Tôi đồng tình nhưng kèm điều kiện Nhà nước tài trợ 100% cho trẻ từ mầm non đến hết đại học, tức miễn toàn bộ chi phí liên quan việc học ngay cả ăn uống ngoại khóa hay học cụ cơ sở vật chất... dân chỉ gởi con tới học không tốn một đồng nào!".

Nghị định mới: Trẻ bán vé số, không giấy tờ tùy thân thì 'bắt buộc' đi học bằng cách nào? - Ảnh 3.Hỗ trợ học phí cho trẻ 5-6 tuổi và chính sách thu hút đầu tư giáo dục từ tháng 11-2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Điểm nhấn phổ cập giáo dục mầm non và xóa mù chữ theo nghị định là miễn giảm học phí, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư.

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    Chủ đề: đi học nghị định 353 TP. HCM Tuổi Trẻ Sóc Trăng

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