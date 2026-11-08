Ngàn lượt tương tác, cả chục ngàn phần quà được trao đi tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Hàng nghìn lượt tương tác, quà xanh trao tay tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày chủ nhật, không khí tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 càng thêm náo nhiệt. Mỗi gian hàng mang đến một cách tiếp cận khác nhau về bảo vệ môi trường, từ câu chuyện bảo tồn rừng, tái chế bao bì đến sản phẩm thân thiện với môi trường.

94,7% người tham gia đăng ký hành động xanh

Tại gian hàng "Rừng kể" của chương trình Gen Zero - Thanh niên Vì Phát triển Bền vững, những câu chuyện về rừng và động vật hoang dã được kể bằng nhiều hình thức trải nghiệm, giúp người trẻ đến gần hơn với thiên nhiên và những vấn đề đang đặt ra trong công tác bảo tồn.

Không chỉ là màu xanh của những cánh rừng, khách tham quan còn được tìm hiểu về thực trạng suy thoái môi trường sống, nạn đặt bẫy thú rừng và hành trình cứu hộ các loài động vật hoang dã nguy cấp như tê tê, gà lôi lam mào trắng, voọc mông trắng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện không gian trải nghiệm Gen Zero cho hay trong 150 phản hồi ghi nhận tại chỗ, có 117 người nán lại từ 5 đến trên 15 phút để tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện về rừng.

Hơn 50 clip truyền thông được thực hiện, trong đó cứ bốn người ghé gian hàng thì có hơn một người chủ động ghi hình để lan tỏa thông điệp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc giới thiệu các hoạt động bảo tồn rừng tại gian hàng Gen Zero ở Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Đáng chú ý, 142/150 người tham gia khảo sát, tương đương 94,7%, đã chủ động đăng ký hành động xanh cụ thể, với tổng cộng 300 lượt đăng ký.

Trong đó, 74 lượt liên quan đến thay đổi thói quen tiêu dùng, 70 lượt sẵn sàng tham gia tình nguyện thực địa, 61 lượt sáng tạo nội dung truyền thông môi trường, 50 lượt theo dõi và đồng hành cùng hoạt động bảo tồn, 45 lượt đóng góp nguồn lực.

"Người trẻ cũng là nhóm khách tham gia đông đảo tại gian hàng, với 114 người dưới 35 tuổi, chiếm 76%. Gian hàng cũng vượt mục tiêu 100 chữ ký hành động khi thu hút hơn 100 lượt người trực tiếp ký tên và viết lời cam kết bảo vệ rừng", đại diện gian hàng chia sẻ.

Những gian hàng xanh thu hút hàng ngàn lượt tương tác

Không chỉ có những câu chuyện về rừng và động vật hoang dã, nhiều gian hàng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút đông đúc khách tham quan thông qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, trò chơi tương tác và nhận quà.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nổi bật là gian hàng OU Green Plus của Trường đại học Mở TP.HCM với 1.043 lượt khách tham gia, cùng 545 phần quà được trao tặng, gồm 250 cây sen đá, 143 cuốn sổ tay và 152 móc khóa.

Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) thu hút khách tham quan với các trò chơi trực quan, giúp câu chuyện tái chế bao bì trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Gian hàng ghi nhận 936 lượt tương tác, trao tặng 408 phần quà, ưu đãi và voucher.

Trong khi đó, gian hàng Suntory PepsiCo Việt Nam cũng đón hơn 450 lượt khách tham gia trải nghiệm. Doanh nghiệp đã trao 170 phần quà cùng 730 sản phẩm, gồm 480 lon nước và 250 túi snack đến khách tham quan.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm, giải pháp và sáng kiến hướng đến tiêu dùng xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại gian hàng Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây, khu vực đồ khô ghi nhận 89 lượt khách mua hàng và hơn 300 lượt khách tham quan; gian hàng ẩm thực có 133 lượt khách.

Doanh nghiệp trao tặng 300 chai dầu Nhị Thiên Đường và 50 chai nước tương, đồng thời ghi nhận 127 sản phẩm bán ra trong ngày.

Trong khi đó, gian hàng Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ - King Bee đón tới 500 lượt khách tương tác.

Trong đó, 450 lượt trải nghiệm sản phẩm, check-in nhận quà; 1.500 sản phẩm được trao tặng. Ngoài ra, có 50 lượt khách tìm hiểu sản phẩm và kết nối, doanh thu trong ngày đạt 10 triệu đồng.

Hàng ngàn phần quà được trao đến khách tham quan tại các gian hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách tham quan đăng ký thực hiện những hành động xanh từ các cam kết bảo vệ môi trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…