Gian hàng ưu đãi 50% và chơi minigame hút khách tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Khách tham quan đang được tư vấn các sản phẩm tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024) diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo giới trẻ và khách tham quan.

Nhiều chương trình ưu đãi và bốc thăm quà tặng hấp dẫn luôn là điểm nhấn để níu chân khách tham quan.

Thời trang từ bã cà phê được giảm giá 50%

HEADSUP là thương hiệu thời trang nam thuộc Công ty cổ phần Teco Fashion Group, theo đuổi phong cách Smart Athleisure, thời trang ứng dụng công nghệ vật liệu, kết hợp giữa tính năng, sự thoải mái và thiết kế tinh giản dành cho nhịp sống hiện đại.

Tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, HEADSUP mang đến trải nghiệm thực tế về thời trang ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nổi bật với ba dòng sản phẩm: Polo sợi bã cà phê 2ndBrew, Polo sợi vỏ hàu EZFit và Polo sử dụng sợi tái chế công nghệ RENU.

Thời trang bền vững thu hút du khách tham quan tại ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Kế thừa nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D) về công nghệ sợi, HEADSUP tập trung chuyển hóa những cải tiến vật liệu thành giá trị thiết thực trong trang phục hằng ngày: thoải mái khi mặc, phù hợp vận động, bền bỉ trong sử dụng và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Tại gian hàng HEADSUP, khách tham quan có thể trực tiếp chạm, cảm nhận và khám phá những chất liệu mới, qua đó hiểu rõ hơn cách công nghệ góp phần tạo nên những lựa chọn thời trang có trách nhiệm với môi trường.

Cũng mang đến Ngày hội Việt Nam Xanh về mảng thời trang, bà Trần Hoàng Phú Xuân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kết nối Thời trang (Faslink), cho biết đơn vị giới thiệu các sản phẩm tái chế tuần hoàn và downcycling từ quần áo cũ nhằm giải quyết áp lực rác thải dệt may đang được quan tâm trên toàn cầu.

"Sản phẩm được nghiên cứu bài bản, tiếp cận khoa học để vừa đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, vừa có tính năng vượt trội thích ứng với biến đổi khí hậu và lối sống mới.

Tiếp tục nâng cấp các dòng sản phẩm đặc trưng của Faslink như sợi từ bã cà phê, sợi từ vỏ hàu", bà Xuân cho biết.

Bà Xuân chia sẻ thêm, sau 3 năm liên tiếp tham gia cùng Ngày hội Việt Nam Xanh, người tiêu dùng ngày càng ủng hộ các sản phẩm xanh chứng minh được tính minh bạch và nguồn gốc rõ ràng. Nhiều người sử dụng những đôi vớ từ bã cà phê đã quay trở lại để tìm kiếm sản phẩm và hỏi địa chỉ bán sản phẩm thường xuyên.

"Khách tham quan ngày hội sẽ được ưu đãi giảm giá tới 50% và đơn vị tổ chức minigame tương tác và tặng sản phẩm trải nghiệm dòng vớ từ bã cà phê phiên bản than hóa mới, tích hợp khả năng bức xạ hồng ngoại xa giúp hỗ trợ lưu thông máu và khử mùi vượt trội", bà Xuân cho biết.

Check-in nhận quà ngay

Tương tự, đến với gian hàng của Annam Gourmet, mỗi khách tham quan sẽ được chơi minigame để nhận quà tặng.

Điểm nhấn là xe kem Montclair, cùng câu chuyện ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất tại Annam Central Kitchen. Montclair đã được BSI xác minh trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023, ghi nhận những nỗ lực giảm phát thải và cải tiến vận hành.

Khách tham quan đang chơi minigame tại Annam Gourmet - Ảnh: VĂN TRUNG

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bạn Nguyễn Hoàng Minh Anh (22 tuổi) cho biết: "Gian hàng tạo không khí rất sôi nổi và gần gũi . Ban đầu mình chỉ ghé lại vì thấy chú mascot đáng yêu nên muốn chụp vài tấm ảnh check-in , nhưng sau đó được tham gia minigame trả lời câu hỏi và nhận quà. Cách tiếp cận nhẹ nhàng, vừa vui vừa được thưởng thức bánh ngon giúp mình tiếp thu thông tin sản phẩm một cách rất tự nhiên".

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có thể tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng, chụp ảnh check-in cùng mascot và tham gia minigame trả lời câu hỏi, với quà tặng là những chiếc bánh mini croissant. Các hoạt động mang đến không khí vui tươi, gần gũi, đồng thời kết nối trải nghiệm ẩm thực với những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Các chương trình minigame luôn thu hút các bạn sinh viên dừng lại - Ảnh: VĂN TRUNG

Annam Gourmet là hệ thống bán lẻ thực phẩm và đồ uống cao cấp, mang đến các sản phẩm tuyển chọn từ nhiều quốc gia, đồng thời chú trọng chất lượng và tiêu dùng có trách nhiệm.

Orion và hành trình 5 năm xây dựng "Bao Bì Hiền Lành"

Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Orion giới thiệu các dòng bánh kẹo tiêu biểu mang nhãn "Bao Bì Hiền Lành", qua đó chia sẻ hành trình 5 năm cải tiến bao bì theo hướng giảm sử dụng tài nguyên và tăng khả năng tái chế. Khởi động từ năm 2021 với hai sản phẩm Custas và Gouté, chương trình tập trung vào những thay đổi trong thiết kế như giảm màu mực, tinh gọn kích thước và hạn chế vật liệu đóng gói không cần thiết.

Gần 40% danh mục sản phẩm của Orion mang nhãn "Bao Bì Hiền Lành", trải rộng trên 10 nhãn hiệu - Ảnh: VĂN TRUNG

Đến năm 2024, Orion Việt Nam cụ thể hóa sáng kiến thành ba nguyên tắc: giảm lượng vật liệu sử dụng; thiết kế thuận tiện hơn cho tái chế, tái sử dụng; tăng cường sử dụng vật liệu bền vững.

"Từ những sản phẩm ban đầu, các cải tiến dần được mở rộng sang nhiều dòng bánh quy, bánh gạo, snack và kẹo. Không chỉ bao bì trực tiếp, thùng các tông, túi giấy và vật liệu đóng gói đi kèm cũng được rà soát, cải tiến. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp cân đối giữa mục tiêu tiết giảm vật liệu với yêu cầu bảo quản và chất lượng thực phẩm", đại diện Orion chia sẻ.

Nhiều sản phẩm được tư vấn tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Đến năm 2026, gần 40% danh mục sản phẩm của Orion mang nhãn "Bao Bì Hiền Lành", trải rộng trên 10 nhãn hiệu. Theo ước tính của doanh nghiệp, các giải pháp đang triển khai có thể giúp giảm hơn 50 tấn màng bao bì nhựa mềm và hơn 215 tấn giấy trong năm 2026. "Bao Bì Hiền Lành được Orion xác định là một quá trình cải tiến dài hạn.

Sau 5 năm, chúng tôi đã từng bước xây dựng hệ tiêu chuẩn để xem xét bao bì từ lượng vật liệu sử dụng, khả năng tái chế đến trách nhiệm sau tiêu dùng. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở để Orion mở rộng cải tiến trên nhiều sản phẩm hơn trong thời gian tới", đại diện Orion Việt Nam chia sẻ.

Nhân viên tại các gian hàng nhiệt tình hỗ trợ tư vấn cho khách tham quan - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo thống kê từ doanh nghiệp, gian hàng ghi nhận 1.204 lượt tương tác, trong đó có 520 lượt trải nghiệm sản phẩm, 400 lượt tham gia minigame vòng quay, 120 lượt theo dõi trang Facebook Orion và 80 lượt check-in.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã trao tặng 2.350 phần quà cho khách tham quan. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và tương tác trực tiếp, Orion kỳ vọng đưa thông điệp về bao bì thân thiện với môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng, khuyến khích sự quan tâm đến những lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…