Đông đảo bạn trẻ và gia đình vui chơi, ‘săn’ hàng ngàn món quà tại đêm hội Việt Nam Xanh

Người dân hào hứng trải nghiệm các hoạt động, săn quà xanh tại không gian trải nghiệm của Suntory PepsiCo trong đêm hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội mở cửa từ 8h đến 21h trong cả hai ngày cuối tuần. Đặc biệt, tối 7-11, khán giả có dịp gặp gỡ ca sĩ - rapper NEGAV cùng các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng và Trung Hiếu.

Hàng trăm gia đình, bạn trẻ đổ về ngày hội

Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là dịp đưa con đi chơi cuối tuần mà còn là cơ hội để các em tiếp cận những câu chuyện về môi trường theo cách gần gũi, dễ hiểu. Thay vì những bài học khô khan, kiến thức về phân loại rác, tiêu dùng xanh được lồng ghép vào các trò chơi tương tác ngay tại gian hàng.

Anh Phạm Khắc Quang (41 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) đưa con gái đang học lớp 2 đến ngày hội sau khi đọc được thông tin trên báo.

"Ngày hội được tổ chức vào cuối tuần, các bé được nghỉ học và gia đình cũng có nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi. Mình đọc thấy chương trình xanh có nhiều hoạt động giáo dục kết hợp vui chơi nên muốn cho con tham gia, ủng hộ", anh Quang chia sẻ.

Không chỉ thu hút các gia đình, ngày hội còn là điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ. Hoàng Kim, sinh viên Trường Đại học FPT, cho biết anh khá bất ngờ khi trong một buổi đi chơi tại công viên cùng bạn lại bắt gặp một không gian trải nghiệm quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước cùng hàng loạt hoạt động thú vị.

Kim hào hứng tham gia các khảo sát về lối sống xanh, trải nghiệm tương tác và nhận sen đá, nước, bánh,... Anh cũng dành thời gian tìm hiểu những món đồ được làm từ vật liệu tái chế như túi tote, vớ hay túi đựng bút.

Điều khiến nam sinh thích thú hơn cả là biết thêm nhiều sản phẩm xanh khá lạ như chiếc cốc làm bằng bã cà phê, quần áo làm từ sen, bột đá hay tất tái chế từ chai nhựa.

"Nhiều rác nhựa, rác trong bếp ăn không ngờ qua cách xử lý và sáng tạo của doanh nghiệp lại có thể trở thành những món đồ hữu ích như vậy", Kim chia sẻ.

Không khí náo nhiệt tại các gian hàng khi đông đảo khách tham quan hào hứng tham gia trò chơi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách tham quan thích thú thử sức với các thử thách xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hàng ngàn phần quà xanh đã được trao tặng

Dạo một vòng đêm hội, không khó để bắt gặp những vị khách tay cầm túi quà, trên vai khoác chiếc túi tái chế hay vui vẻ khoe món đồ vừa nhận được sau một lượt chơi tại gian hàng Ngày hội Việt Nam Xanh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện gian hàng Suntory PepsiCo cho biết doanh nghiệp chuẩn bị hàng ngàn phần quà trong hai ngày hội dành tặng khách tham quan. Quà tặng khá đa dạng, từ đồ ăn, nước uống đến USB, túi cá nhân có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, thay thế cho túi nhựa dùng một lần.

"Tính đến chiều tối ngày 7-11, gian hàng đã tặng hơn 300 phần quà cho khách tham quan. Trong đó, các sản phẩm túi tái chế nhận được sự yêu thích hơn cả nhờ tính tiện dụng", đại diện gian hàng cho hay.

Trong khi đó, gian hàng Insee cũng ghi nhận hàng trăm lượt tương tác và trải nghiệm ngay trong ngày đầu tiên của sự kiện. Đáng chú ý, 600 cây sen đá đã được trao đến khách tham quan, mang thêm sắc xanh đến những vị khách ghé thăm gian hàng.

Các gian hàng liên tục đón khách ở nhiều độ tuổi khác nhau - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người lớn, trẻ nhỏ cùng nhập cuộc trong những trò chơi tương tác thú vị tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại gian hàng PRO Việt Nam, những đôi tất, chiếc túi bút làm từ vật liệu tái chế từ chai nhựa cũng trở thành món quà dành cho khách tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Đặc biệt, trò chơi "Theo dấu hành trình bao bì" thu hút khách tham quan bởi cách chơi trực quan, gần gũi nhưng không kém phần thử thách. Thay vì chỉ nghe giới thiệu, người chơi được tự mình nhận diện, tìm hiểu hành trình của bao bì sau khi sử dụng, qua đó khám phá thêm câu chuyện phân loại và tái chế.

"Qua ba khu vực trải nghiệm, PRO Việt Nam muốn đưa câu chuyện kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với người tiêu dùng, bắt đầu từ những việc tưởng chừng rất nhỏ: nhận diện vật liệu, phân loại bao bì và hình thành thói quen xử lý rác đúng cách trong sinh hoạt hằng ngày", đại diện gian hàng chia sẻ.

Không chỉ vui chơi, khách tham quan còn có dịp khám phá hành trình tái chế và mang về những món quà xanh ý nghĩa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mỗi gian hàng một trải nghiệm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ trò chơi vận động đến những thử thách kiến thức, các hoạt động tương tác thu hút đông đảo người dân tham gia tối 7-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xanh từ gian hàng đến cách tổ chức sự kiện

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, giải pháp thân thiện với môi trường, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 còn đặt mục tiêu giảm tác động môi trường ngay trong quá trình tổ chức, thông qua việc đo lường lượng phát thải ở các khâu vận hành.

Theo thống kê của Green Transition, tính đến 14h ngày 7-11, ngày hội ước đón khoảng 3.500 người, với tổng lượng phát thải khí nhà kính 16.688kg CO₂e. Trong đó, di chuyển chiếm tỉ trọng lớn nhất (32,4%), tiếp đến là triển lãm và vận hành gian hàng (24,9%), hậu cần và tổ chức (23,9%), sử dụng năng lượng (8,1%), chất thải (6,9%) và ăn uống (3,7%).

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Green Transition, cho biết doanh nghiệp tập trung phát triển giải pháp B2B, hỗ trợ doanh nghiệp và đối tác chuyển đổi xanh.

Tại ngày hội, doanh nghiệp giới thiệu giải pháp tận dụng tre chất lượng thấp để sản xuất than có khả năng hấp thụ CO₂, khử mùi và phối trộn với xi măng làm chậu cây.

"Các sản phẩm có độ bền khoảng hai năm, có thể tái kích hoạt khi đưa ra ánh nắng mặt trời và hiện chủ yếu được xuất khẩu theo mô hình B2B sang thị trường châu Âu, Mỹ", ông Bảo chia sẻ.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…