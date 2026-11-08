Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Du khách quốc tế bất ngờ trước sự quan tâm của người Việt với sống xanh

tác giả
THANH HIỆP
và 1 tác giả khác
THANH HIỆP
THANH HIỆP
NHƯ PHÚ
NHƯ PHÚ

Sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với các hoạt động bảo vệ môi trường tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khiến nhiều du khách nước ngoài bất ngờ.

- Ảnh 1.

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm không gian Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sáng 8-11 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 8-11, ngày thứ hai của Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), thu hút người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều người tìm hiểu các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các khu vực trò chơi dành cho trẻ em cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, cặp vợ chồng Paula Bradley và Dale Washington (du khách Úc) nói rằng họ đến ngày hội sau khi chú ý đến âm nhạc và các hoạt động tại đây.

- Ảnh 2.

Ông Gregory Evans (du khách Úc) trải nghiệm các sản phẩm thiên nhiên do các doanh nghiệp Việt sản xuất tại lễ hội "Việt Nam xanh" - Ảnh: THANH HIỆP

Hai vị khách bày tỏ sự hứng thú khi thấy người dân Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và sống xanh hơn. Hai ông bà cũng đang duy trì lối sống xanh ở quê nhà, với khu đất rộng 10 mẫu Anh (khoảng 4,05ha) dùng để trồng rau và tái chế toàn bộ rác thải sinh hoạt.

Ông Dale Washington, du khách đến từ thành phố Los Angeles (Mỹ), nhận xét lễ hội là một sự kiện thú vị. Ông cũng bày tỏ ngạc nhiên khi một số người bạn nước ngoài của ông đang sống tại TP.HCM chưa đến tham dự.

Theo ông Washington, bản thân ông quan tâm đến các vấn đề môi trường. Công ty ông đang làm việc chuyên kinh doanh phở tại TP.HCM cũng áp dụng một số biện pháp hướng đến phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất.

"Chúng tôi thu gom nước mưa để sử dụng cho các hoạt động vệ sinh tại nhà máy", ông chia sẻ.

- Ảnh 3.

Ông Dale Washington (người Mỹ) dạo quanh các gian hàng tại ngày hội - Ảnh: THANH HIỆP

Cũng trong sáng 8-11, khoảng 150 sinh viên các trường đại học tham gia một chương trình trong khuôn khổ lễ hội.

Hình ảnh Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sáng 8-11

- Ảnh 4.

Đông đảo các bậc phụ huynh dẫn con em mình đến chơi các trò chơi nhận thưởng tại các gian hàng sản phẩm nông nghiệp sạch tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: THANH HIỆP

- Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi tham gia trả lời cầu hỏi để nhận được những cây xương rồng mini xinh xắn - Ảnh: THANH HIỆP

- Ảnh 6.

Ông Silvio Höhne (Đức) chia sẻ với Tuổi Trẻ về kinh nghiệm trong việc tái chế các vật phẩm gia dụng theo các quy định tại Đức - Ảnh: THANH HIỆP

- Ảnh 8.

Bạn Như Lan (ngụ phường An Đông) nghe chia sẻ về kiến thức phân loại rác từ ban tổ chức ngày hội - Ảnh: THANH HIỆP

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026…

Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.

Du khách quốc tế bất ngờ trước sự quan tâm của người Việt với sống xanh - Ảnh 1.

- Ảnh 9.Ca sĩ Phi Hùng: 'Việt Nam Xanh càng ngày càng có thêm nhiều cộng hưởng'

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẵn sàng gác lại những chương trình khác để được đồng hành cùng Việt Nam Xanh, bởi những thông điệp đặc biệt của chương trình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH HIỆP - NHƯ PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du khách bảo vệ môi trường sống xanh Việt Nam xanh

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất