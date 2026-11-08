Du khách quốc tế bất ngờ trước sự quan tâm của người Việt với sống xanh

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm không gian Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sáng 8-11 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP



Ngày 8-11, ngày thứ hai của Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), thu hút người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều người tìm hiểu các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các khu vực trò chơi dành cho trẻ em cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, cặp vợ chồng Paula Bradley và Dale Washington (du khách Úc) nói rằng họ đến ngày hội sau khi chú ý đến âm nhạc và các hoạt động tại đây.

Ông Gregory Evans (du khách Úc) trải nghiệm các sản phẩm thiên nhiên do các doanh nghiệp Việt sản xuất tại lễ hội "Việt Nam xanh" - Ảnh: THANH HIỆP

Hai vị khách bày tỏ sự hứng thú khi thấy người dân Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và sống xanh hơn. Hai ông bà cũng đang duy trì lối sống xanh ở quê nhà, với khu đất rộng 10 mẫu Anh (khoảng 4,05ha) dùng để trồng rau và tái chế toàn bộ rác thải sinh hoạt.

Ông Dale Washington, du khách đến từ thành phố Los Angeles (Mỹ), nhận xét lễ hội là một sự kiện thú vị. Ông cũng bày tỏ ngạc nhiên khi một số người bạn nước ngoài của ông đang sống tại TP.HCM chưa đến tham dự.

Theo ông Washington, bản thân ông quan tâm đến các vấn đề môi trường. Công ty ông đang làm việc chuyên kinh doanh phở tại TP.HCM cũng áp dụng một số biện pháp hướng đến phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất.

"Chúng tôi thu gom nước mưa để sử dụng cho các hoạt động vệ sinh tại nhà máy", ông chia sẻ.

Ông Dale Washington (người Mỹ) dạo quanh các gian hàng tại ngày hội - Ảnh: THANH HIỆP

Cũng trong sáng 8-11, khoảng 150 sinh viên các trường đại học tham gia một chương trình trong khuôn khổ lễ hội.

Hình ảnh Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sáng 8-11

Đông đảo các bậc phụ huynh dẫn con em mình đến chơi các trò chơi nhận thưởng tại các gian hàng sản phẩm nông nghiệp sạch tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều bạn trẻ thích thú khi tham gia trả lời cầu hỏi để nhận được những cây xương rồng mini xinh xắn - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Silvio Höhne (Đức) chia sẻ với Tuổi Trẻ về kinh nghiệm trong việc tái chế các vật phẩm gia dụng theo các quy định tại Đức - Ảnh: THANH HIỆP

Bạn Như Lan (ngụ phường An Đông) nghe chia sẻ về kiến thức phân loại rác từ ban tổ chức ngày hội - Ảnh: THANH HIỆP

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.