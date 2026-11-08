Câu lạc bộ tình nguyện Đom Đóm Đêm 'tắt đèn, bật yêu thương' ở Việt Nam Xanh

Câu lạc bộ Tình nguyện Đom Đóm Đêm có mặt tại Ngày hội Việt Nam Xanh sáng 8-11 - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Câu lạc bộ Tình nguyện Đom Đóm Đêm chuyên trách hoạt động tình nguyện thuộc khoa Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Câu lạc bộ hướng đến các hoạt động hỗ trợ trẻ em và người dân ở những khu vực khó khăn.

Mỗi năm học, Câu lạc bộ tổ chức hai chiến dịch tình nguyện thường niên, trong đó lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh.

Đồng hành cùng dự án Gen Zero tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, các thành viên Đom Đóm Đêm tham gia hỗ trợ tổ chức gian hàng "Rừng kể" và talkshow, góp phần lan tỏa kiến thức về thiên nhiên, bảo vệ rừng và lối sống có trách nhiệm với môi trường.

'Tắt đèn, bật yêu thương'

Bạn Lâm Thị Ngọc Trâm, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết sống xanh trước hết là giảm thiểu rác thải và hạn chế sử dụng đồ dùng một lần.

“Đối với Câu lạc bộ Đom Đóm Đêm, sống xanh là hướng đến một cuộc sống lành mạnh, bền vững cho cả con người và môi trường. Lối sống này bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày như sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, tái chế và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường" - Ngọc Trâm chia sẻ.

Ngọc Trâm hỗ trợ khách ở gian của Gen Zero - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Một trong những điểm tạo nên bản sắc của Đom Đóm Đêm là khẩu hiệu hoạt động "Tắt đèn, bật yêu thương", kết nối trách nhiệm bảo vệ môi trường với tinh thần nhân ái mà Câu lạc bộ theo đuổi.

"Tắt đèn" gợi nhắc ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và lựa chọn những cách tổ chức hoạt động thân thiện, bền vững hơn.

Trong khi đó, "Bật yêu thương" thể hiện mong muốn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia giữa các thành viên với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người dân ở những khu vực còn khó khăn.

Tinh thần sống xanh của Câu lạc bộ thể hiện xuyên suốt trong nhiều năm hoạt động. Đom Đóm Đêm có 2 chiến dịch thường niên là Tháng Tư Tình Nguyện và Trung Thu Yêu Thương.

"Ở mỗi chiến dịch, Câu lạc bộ chủ động lồng ghép lớp học, workshop tái chế và các hoạt động thu gom chai nhựa, rác thải, biến 'sống xanh' thành thói quen chứ không chỉ là khẩu hiệu" - Ngọc Trâm cho biết.

Câu lạc bộ chủ động lồng ghép các nội dung sống xanh vào các hoạt động tình nguyện - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Học cách sống xanh từ trải nghiệm thực tế

Tinh thần sống xanh của Câu lạc bộ còn thể hiện qua những quy định và thói quen trong nội bộ. Khi tham gia chiến dịch, các thành viên được khuyến khích mang bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần.

Trong quá trình chuẩn bị, Câu lạc bộ cũng ưu tiên tận dụng những vật liệu cũ như bìa carton, chai nhựa hay giấy báo cũ để làm đạo cụ, trang trí và gói quà tặng trẻ em tại địa phương. Việc duyệt tài liệu, kịch bản trực tuyến cũng được áp dụng nhằm tối ưu lượng giấy in sử dụng.

Theo Ngọc Trâm, việc đưa yếu tố xanh vào hoạt động tình nguyện giúp thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi.

"Thay vì chỉ kêu gọi, chính ban tổ chức và tình nguyện viên phải là người thực hành trước như việc phân loại rác tại chỗ, hạn chế đồ nhựa dùng một lần trong lúc đi chiến dịch", Trâm chia sẻ.

Câu lạc bộ từng tổ chức hoạt động Chủ Nhật xanh - Sunday, Xanh-đây! huy động sinh viên tham gia dọn dẹp cảnh quan khuôn viên trường. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động như Greenflag (2026), Hoa Nắng (2025) với mục tiêu kết hợp tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng và giữ gìn môi trường sống.

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Đom Đóm Đêm phối hợp cùng Gen Zero hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại gian hàng "Rừng kể" và talkshow. Các thành viên tham gia nhiều công việc như thiết kế ấn phẩm, chuẩn bị hậu cần, hỗ trợ truyền thông và diễn kịch tại gian hàng.

Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh, Đom Đóm Đêm tham gia kể câu chuyện về bảo tồn động vật hoang dã - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thông qua quá trình phối hợp, thành viên Câu lạc bộ có thêm cơ hội tìm hiểu về hệ sinh thái rừng, vai trò của rừng đối với môi trường và những nguy cơ mà động vật hoang dã đang đối mặt.

"Nhờ tham gia Việt Nam Xanh và hỗ trợ Gen Zero, các thành viên nhận ra bảo vệ rừng không phải là những hành động to lớn, mà xuất phát ngay từ việc giảm bớt tiêu thụ các sản phẩm gây tổn hại đến rừng trong cuộc sống thường nhật.

Đồng thời hoạt động còn giúp thành viên Câu lạc bộ có thêm góc nhìn về tình trạng động vật hoang dã bị săn bắt, buôn bán trái phép" - Ngọc Trâm nói.

Thời gian sắp tới, bên cạnh những hoạt động bảo vệ môi trường đã lồng ghép trong các chiến dịch thường niên như và các hoạt động mở rộng, Câu lạc bộ Đom Đóm Đêm mong muốn mở rộng thêm các nội dung về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật và đa dạng sinh học.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…