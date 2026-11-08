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Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 và những con số biết nói

tác giả
TRƯƠNG LINH
và 2 tác giả khác
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
THY NHUNG
THY NHUNG

Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, hơn 27.000 sản phẩm quà tặng được trao và hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 1.

Hàng nghìn người tham dự Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, do báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Hàng chục ngàn lượt trải nghiệm, hơn 27.000 phần quà xanh

Theo ghi nhận của ban tổ chức, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm trong hai ngày, với tổng số quà tặng được trao vượt 27.000 sản phẩm.

Không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, nhiều gian hàng còn tạo điều kiện để khách  trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường.

Gian hàng của báo Tuổi Trẻ có sức lan tỏa của chuỗi hoạt động đã vượt mong đợi ban đầu: 2.213 người đăng ký tham gia game tương tác "Hộ chiếu xanh"; 1.500 lượt đăng ký sớm đêm nhạc concert của ngày hội và 713 lượt người tham gia tương tác trực tiếp tại hiện trường sự kiện.

Tổng cộng, hệ thống ghi nhận 4.426 lượt tương tác, dữ liệu thu về từ người dùng, chỉ trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, khẳng định sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng đối với các sáng kiến tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 2.

Người dân nô nức tham gia các chương trình nhận quà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong đó, AgriS thu hút khoảng 4.000 lượt khách trải nghiệm. Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) ghi nhận 936 lượt tương tác. Gian hàng OU Green Plus của Trường đại học Mở TP.HCM có hơn 1.000 lượt khách tham gia. Riêng Orion Việt Nam ghi nhận 1.204 lượt tương tác, với 2.350 phần quà được trao tặng.

Kết quả này phản ánh sự quan tâm và hưởng ứng của cộng đồng đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, tái chế, tiêu dùng có trách nhiệm và trải nghiệm sản phẩm xanh.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 3.

Gian hàng TH True Milk thu hút nhiều gia đình có con nhỏ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, ngày hội đã tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp. Người tham dự không chỉ tìm hiểu thông tin mà còn được trải nghiệm sản phẩm, đặt câu hỏi, tham gia thử thách và thực hành những hành động bảo vệ môi trường.

Đối với doanh nghiệp, chương trình tạo cơ hội giới thiệu giải pháp, tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng và mở rộng kết nối với cộng đồng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm xanh có sức lan toả

Hành trình "Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh" cùng các trò chơi, thử thách tương tác giúp người tham dự tiếp cận kiến thức môi trường qua trải nghiệm gần gũi, từ đó khuyến khích duy trì thói quen xanh trong sinh hoạt hằng ngày.

Lần đầu tổ chức, "Thử thách GreenZ" thu hút sinh viên từ bốn trường đại học tại TP.HCM tham gia, phát huy sự sáng tạo và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường.

Các hoạt động chuyên đề cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Chương trình "Truyền thông phát triển" có gần 200 giảng viên, sinh viên tham dự; talkshow "Rừng kể" do Gen Zero tổ chức mang đến những câu chuyện về bảo vệ thiên nhiên.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 4.
'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 5.
'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 6.
'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 7.
'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 8.

Những hình ảnh đáng nhớ tại Ngày hội Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, hai đêm nhạc Green Concert tối 7 và 8-11 kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và chia sẻ thông điệp sống xanh, đặc biệt hướng đến giới trẻ.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Việt Nam Xanh 2026 ghi nhận hiệu quả lan tỏa trên nhiều nền tảng báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Trong 2 ngày diễn ra ngày hội, đã có hơn 60 tin, bài và 20 video được đăng trên Tuổi Trẻ. Chương trình còn được phản ánh qua hàng trăm bài viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Trên mạng xã hội, ban tổ chức ghi nhận hàng chục ngàn bài đăng liên quan đến ngày hội, hàng triệu lượt tương tác và hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 9.

Đêm nhạc Green Concert tối 7-11 thu hút nhiều bạn trẻ - Ảnh: VĂN TRUNG

Gần 100 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung (KOL, KOC) tham gia lan tỏa hình ảnh, hoạt động và thông điệp chương trình trên các trang cá nhân.

Năm 2026 cũng đánh dấu việc mở rộng phương thức truyền thông của Việt Nam Xanh khi kết hợp báo chí, mạng xã hội, video, hoạt động trực tiếp và hàng ngàn lượt giới thiệu trên hệ thống quảng cáo ngoài trời (OOH).

Việc ứng dụng quảng cáo ngoài trời lần đầu tiên góp phần tăng sự hiện diện của chương trình trong không gian đô thị, đưa thông điệp chuyển đổi xanh tiếp cận nhiều nhóm công chúng hơn.

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 10.

Nhiều nghệ sĩ check-in tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.

Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

'Những con số biết nói' tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 11.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 và 'những con số biết nói' - Ảnh 12.Người cao tuổi cùng người trẻ trải nghiệm sống xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Ngày đầu tiên của Việt Nam Xanh 2026 thu hút hàng ngàn người dân trong đó có rất nhiều các bạn trẻ đến trải nghiệm.

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TRƯƠNG LINH - NHẬT XUÂN - THY NHUNG
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    Chủ đề: Ngày hội Việt Nam Xanh Kinh tế tuần hoàn PRO Việt Nam Việt Nam xanh

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

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